iliad, con "iliadship" oltre 1 mln a sostegno della formazione universitaria

iliad, al via "iliadship": 10 borse di studio all'anno del valore di 15 mila euro ciascuna per i prossimi 10 anni

Cresce il sostegno di iliad verso le iniziative legate al mondo della formazione universitaria. Tra i progetti sviluppati in ambito di sostenibilità sociale arriva anche "iliadship", un percorso di crescita e accompagnamento volto a ridurre le disuguaglianze sociali e educative in Italia: per i prossimi 10 anni iliad metterà a disposizione ogni anno 10 borse di studio del valore di 15 mila euro ciascuna per neolaureati triennali e per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico che vogliono continuare il proprio percorso di studi.

iliad, insieme al suo Advisory Board, selezionerà ogni anno una classe di 10 studenti, formata da 6 giovani universitari che intendono proseguire gli studi nelle materie S.T.E.M., 2 in Scienze sociali e 2 in Arts & Literature. Oltre alla borsa di studio da 15 mila euro, ogni studente potrà beneficiare del sostegno di un tutor selezionato fra i dipendenti dell’azienda e di un mentore scelto fra i componenti dell’Advisory Board. Inoltre, lo studente avrà accesso ad un percorso di formazione con workshop comuni, un tirocinio extra-curriculare e un’esperienza formativa di gruppo sul tema “le connessioni del futuro e il futuro delle connessioni”.

“La iliadship è un vero percorso innovativo e si pone l’importante obiettivo di contribuire a creare un futuro più inclusivo a partire dalla formazione delle giovani generazioni", ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad. "Con questo importante investimento, iliad prosegue nella sua mission di connettere persone e territori in modo sostenibile, promuovendo lo sviluppo di competenze in grado di abilitare la crescita del Paese, garantendo offerte eque e trasparenti e investendo nelle migliori tecnologie”.

Alla conferenza intitolata "Formazione, tecnologia e connettività: strumenti e idee per disegnare il futuro", ospitata ieri a Roma a P.za degli Apostoli nella sede di Comin & Partners, l'AD di iliad Benedetto Levi ha avuto modo di esporre tutti gli elementi identificativi del progetto e le diverse iniziative messe in campo dall'azienda a sostegno della formazione delle giovani menti. Tra i partecipanti: Marcella Panucci, Capo di Gabinetto Ministro dell’Università e della Ricerca; Laura Di Raimondo, Direttore Generale Asstel; Ersilia Vado, Presidente de "Il Cielo Itinerante"; Lorenzo Maternini, Cofounder e Vice Presidente Talent Garden e Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo.