Iliad e Geopop: lanciata la nuova campagna video "Il Percorso del Segnale"

Iliad e Geopop: presentata la nuova campagna video "Il Percorso del Segnale", l'obiettivo è spiegare il funzionamento dell’infrastruttura di rete

Iliad, l’operatore che ha rivoluzionato il mercato italiano della telefonia grazie alle sue offerte chiare e trasparenti, presenta “Il percorso del segnale”, una nuova campagna video realizzata in collaborazione con Geopop, il progetto di divulgazione scientifica del gruppo Ciaopeople. Questa iniziativa mira a spiegare in modo semplice e intuitivo il funzionamento dell’infrastruttura di rete che utilizziamo quotidianamente per effettuare chiamate e navigare su internet.

Con questo progetto, iliad ribadisce il suo impegno nella diffusione delle competenze necessarie per un futuro più connesso, trasparente e sostenibile. L’operatore si affianca a Geopop nella missione divulgativa che ispira l’attività del gruppo, arricchendo il pubblico con contenuti tecnici e scientifici di grande valore. Il video, girato a Napoli, esplora un elemento fondamentale e spesso trascurato della nostra vita digitale: il percorso del segnale telefonico. Quando utilizziamo il telefono per chiamare o navigare su internet, il segnale segue un percorso complesso e affascinante che viene solitamente dato per scontato.

Attraverso ricostruzioni in 3D e grafiche dettagliate, Andrea Moccia, fondatore e direttore di Geopop, guiderà il pubblico alla scoperta del funzionamento della rete iliad, che oggi copre il 99,6% della popolazione italiana. Questa campagna rappresenta un ulteriore passo avanti per iliad nel promuovere la conoscenza e la trasparenza nel settore delle telecomunicazioni, contribuendo a creare una comunità più informata e consapevole.