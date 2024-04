iliad lancia la nuova offerta fibra con modem Wi-Fi 7 incluso

iliad, arriva la prima offerta fibra con modem Wi-Fi 7 incluso: è la prima in Italia

iliad, l'operatore che ha rivoluzionato il mercato italiano delle telecomunicazioni, annuncia oggi il lancio della sua offerta fibra con modem Wi-Fi 7 incluso. iliad è il primo operatore telefonico in Italia ad offrire una connessione fibra con questa tecnologia, che garantisce prestazioni e velocità di download/upload di altissimo livello. Infatti, con la tecnologia Wi-Fi 7, le performance di connessione possono migliorare fino al doppio rispetto al Wi-Fi 6.

iliad ha lanciato la sua fibra puntando fin da subito su una tecnologia all'avanguardia, 100% fibra FTTH (Fiber-to-the-Home), e sviluppando internamente il router iliadbox. L’approccio innovativo dell’operatore nel mercato del fisso è stato ulteriormente confermato a gennaio 2024, quando la fibra iliad è stata certificata come la più veloce d’Italia per download e upload.

Il premio è stato assegnato dalla società indipendente nPerf, a seguito di oltre 650 mila test condotti nel 2023 dagli utenti dei maggiori operatori di telecomunicazioni in Italia attraverso il sito nPerf.com, confrontando le performance di ogni operatore in termini di velocità e latenza.

Ad oggi la fibra iliad copre oltre 13 milioni di unità abitative, risultato di un investimento continuo nella diffusione della connettività di ultima generazione, attraverso partnership strategiche con tutti gli wholesale provider italiani.

Oggi, l’operatore rinnova il suo ruolo da protagonista nell’innovazione di prodotti e servizi di connessione, presentando ai propri utenti la nuova iliadbox Wi-Fi 7, dotata della più avanzata tecnologia Wi-Fi disponibile sul mercato.

Gli utenti possono contare sull’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless per navigare con maggiore stabilità e velocità di connessione.

Inoltre, iliad, da sempre attento all’innovazione e con un occhio alla sostenibilità, ha progettato anche la nuova iliadbox per durare almeno 10 anni contrastando così l’obsolescenza programmata dei device tecnologici. In più, il router Wi-Fi 7 permette agli utenti di gestire con più attenzione i consumi energetici grazie al pulsante ON/OFF – con cui è possibile spegnere il router senza staccare la spina – e alla modalità Sleeping.

iliad porta per primo sul mercato italiano un router dotato di tecnologia Wi-Fi 7 con un’offerta valida fino al 31 luglio alle ore 17.00: 19,99€ al mese per gli utenti iliad mobile con un’offerta a 9,99€ al mese con pagamento automatico, altrimenti 24,99€ al mese.

Nell’offerta sono incluse anche chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo. Il costo di installazione è pari a 39,99€ una tantum. La nuova iliadbox Wi-Fi 7 viene fornita in comodato d’uso gratuito.

Gli utenti potranno contare come sempre su un servizio senza costi nascosti, senza alcun tipo di vincolo di durata e con un prezzo garantito PER SEMPRE. Infine, per arricchire l’offerta fibra Wi-Fi 7 è disponibile il rinnovato iliad wifi extender Wi-Fi 7, ancora più performante grazie alla tecnologia del nuovo modem. Aggiunto all’offerta fibra, con un 1,99€ al mese, permette di estendere il segnale Wi-Fi raggiungendo ogni angolo delle abitazioni più ampie.