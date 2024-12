Iliad, celebrato il valore della chiarezza con la nuova offerta FLASH del 2025

Iliad: al via la nuova offerta del 2025 con upgrade gratuito per i clienti e attivazione semplice per i nuovi utenti

Con il nuovo anno, iliad rilancia la sua promessa di semplicità e convenienza, proponendo la sua offerta più generosa di sempre. La FLASH 210 2025, disponibile fino al 16 gennaio 2025, prevede 210 GB per navigare su rete 4G/4G+ e 5G, minuti ed SMS illimitati, tutto al costo di 9,99€ al mese, senza sorprese o costi nascosti.

L'offerta si distingue non solo per il quantitativo di dati inclusi, ma anche per la possibilità di mantenere il costo invariato "per sempre", come sottolineato dall'operatore. Un'opzione interessante non solo per chi desidera cambiare operatore, ma anche per i clienti già attivi che possono effettuare gratuitamente l'upgrade, incrementando la propria dotazione di giga.

Con questa proposta, iliad conferma il suo approccio improntato alla chiarezza e all'assenza di costi nascosti, offrendo una soluzione che mira a soddisfare le esigenze di chi cerca un servizio affidabile e conveniente.