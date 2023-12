illimity Bank: al fianco di Cloudia Research come EGA e Global Coordinator

illimity Bank è Global Coordinator e Euronext Growth Advisor per Cloudia Research sul mercato Euronext Growth Milan

illimity Bank (“illimity” o la “Banca”) ha agito in qualità di Global Coordinator e Euronext Growth Advisor (EGA) nell’ambito del processo di ammissione e successiva quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Cloudia Research (“Cloudia”, “la “Società”, TICKER: AGAIN.MI), società operante nel settore della digital transformation, in particolare nell’affiancamento di aziende nell’implementazione di sistemi di ERP e nella digitalizzazione dei loro processi d’impresa. Nella giornata di ieri, Cloudia ha ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie e degli altri strumenti finanziari sul mercato Euronext Growth Milan. Venerdì 22 dicembre inizieranno le negoziazioni.

L’ammontare complessivo del collocamento è di 4 milioni di euro (inclusivi dell’over allotment) con un flottante pari a circa il 44,9% del capitale della Società (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante sarà pari al 48,4%). Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 1,90 euro per azione, valore massimo del range di prezzo fissato in sede di comunicazione di pre-ammissione, con una conseguente capitalizzazione post-money di 8,1 milioni di euro (n. 112.500 azioni a voto plurimo, in capo al socio di riferimento, non sono computate ai fini di tale valorizzazione).

Fondata a Milano nel 2016, Cloudia è una società che opera nel mercato della trasformazione digitale, specializzata nella pianificazione delle risorse d’impresa (ERP), e può vantare tra i propri clienti sia importanti player nel mondo della consulenza e dei servizi, sia aziende manifatturiere. Nel 2021 l’azienda ha avviato una collaborazione con l’Università di Messina per progetti congiunti di ricerca e sviluppo nei campi dell’intelligenza artificiale e dell’industria 4.0. Allo stesso tempo, la società ha aperto una seconda sede a Messina, congiuntamente al lancio di una Academy per lo scouting e la formazione di giovani talenti.

Grazie agli elevati standard di qualità garantiti ai propri clienti, Cloudia è stata riconosciuta come Partner di Microsoft Solution. La società opera attraverso tre linee di servizio a seconda delle dimensioni del cliente: “Finance & Operations” che si rivolge ad aziende di grandi dimensioni; “Business Central” che offre servizi alle PMI; infine, “Innovation”, la quale è focalizzata su soluzioni in cloud per entrambe le categorie.

illimity ha agito con il team guidato da Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di illimity, contribuendo, fra le altre cose, alla valorizzazione dell’equity story e degli elementi distintivi del progetto industriale della Società, a partire dalla consulenza nel set-up di servizi in cloud sempre più caratterizzati dall’impiego diffuso di tecnologie di IA generativa in-app. L’IPO di Cloudia, che si inserisce nelle attività di Capital Markets di illimity, rappresenta il nono processo di quotazione su EGM (Euronext Growth Milan) realizzato con successo dalla Divisione Investment Banking dall’avvio della sua operatività.