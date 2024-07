Illimity Bank finanzia Animalia con una nuova linea revolving da € 10 mln

Illimity continua a supportare la crescita del Gruppo Animalia con un finanziamento per un importo di 10 milioni di euro

Illimity Bank (“illimity” o la “Banca”) ha annunciato una nuova operazione di finanziamento del valore complessivo di 10 milioni di euro a favore di Birsa, holding operativa del Gruppo Animalia (“Animalia” o il “Gruppo”), leader nel settore delle cliniche veterinarie per animali domestici in Italia. A seguito del recente ingresso di Charme Capital Partners nel capitale di Animalia, illimity continua a supportare il Gruppo con una nuova linea di finanziamento di tipo revolving da €10 milioni. La linea revolving, con una durata di 5 anni, è destinata a sostenere le esigenze di liquidità del Gruppo per circolante e investimenti.

Fin dal 2020, illimity ha supportato Animalia con diversi finanziamenti, per un importo complessivo di €30 milioni, contribuendo al processo di crescita organica e per linee esterne del Gruppo attraverso l’acquisizione di una serie di cliniche veterinarie. In pochi anni, Animalia ha raggiunto risultati importanti e prevede di aumentare ulteriormente la sua presenza sul mercato.

Fondata nel 2019 con l’apertura della sua prima Clinica Veterinaria a Lissone, Animalia è cresciuta rapidamente in soli cinque anni, perfezionando una serie di acquisizioni che l’hanno portata a essere presente in 13 regioni italiane con 75 cliniche veterinarie. L’obiettivo del Gruppo è quello di creare strutture d’eccellenza e di concorrere all’evoluzione del settore veterinario in Italia, per offrire un servizio completo, integrato e professionale.

Stefano Ortolano, Head of Structured Finance della Divisione Corporate Banking di illimity, ha commentato: “Fin dal 2020 siamo a fianco di Animalia, gruppo veterinario innovativo e leader del mercato con una presenza capillare sul territorio raggiunta in pochi anni. Siamo, quindi, felici di aver potuto contribuire dall’inizio alla rapida crescita del Gruppo, che continua a guardare al futuro di un mercato in costante sviluppo dal valore di €2,6 miliardi in Italia nel 2023. Crediamo che Animalia saprà cogliere le ulteriori possibilità di espansione forti di un business model distintivo, di un network esteso e della grande professionalità che li contraddistingue. Questa operazione conferma la volontà di illimity di affiancare aziende con grande potenziale in grado di intercettare le esigenze di mercati in forte sviluppo”.