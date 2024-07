illimity e CrescItalia: 250 mln di euro a sostegno di PMI e imprese agricole

illimity e CrescItalia annunciano due programmi di cartolarizzazione che destinano 250 milioni a sostegno di PMI e imprese agricole

illimity Bank, attraverso la propria Divisione Investment Banking, unitamente a CrescItalia Servizi Imprese, advisor fintech specializzato nel creare soluzioni di finanza alternativa, annunciano la strutturazione di due nuovi programmi di cartolarizzazione di crediti, in continuità con il successo del primo programma avviato nel 2023. illimity ha agito in qualità di Lead-Arranger, al fianco di CrescItalia - Co-Arranger - nella strutturazione del programma di cartolarizzazione. La Banca si è, altresì, impegnata nella sottoscrizione di note ABS partly paid per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro entro il 2025.

Dopo il successo del primo programma di cartolarizzazione di crediti performing fino a 150 milioni di euro lanciato lo scorso anno e completato nei tempi previsti, illimity e CrescItalia hanno deciso di rinnovarlo. Il nuovo accordo prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per finanziamenti indirizzati a supportare le esigenze di investimento e liquidità delle piccole e medie imprese italiane. I crediti saranno originati e garantiti per il tramite di Confidicoop Marche, Confeserfidi e Garanzia Etica.

In risposta alla crescente domanda di soluzioni finanziarie specifiche per il settore agricolo, illimity e CrescItalia hanno deciso di lanciare anche un programma di cartolarizzazione dedicato alle imprese italiane di questo settore. Il programma metterà a disposizione 50 milioni di euro per fornire liquidità e supporto finanziario alle aziende agricole, favorendone lo sviluppo e la crescita. I crediti saranno garantiti dai principali Confidi attivi nel settore agricolo. La piattaforma proprietaria di CrescItalia gestirà l'intero ciclo di vita dell'operazione, dalla gestione delle richieste al perfezionamento del credito, fornendo un supporto continuo ai confidi, agli asset manager e alle PMI.

Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di illimity, ha commentato: “Si tratta della seconda operazione strutturata con Crescitalia attraverso la quale condividiamo l’obiettivo di supportare l’economia reale, affiancando le PMI oltre che le aziende del settore agricolo, settore cruciale nel nostro Paese. Questi due nuovi programmi costituiscono per illimity e la Divisione Investment Banking un importante strumento per supportare ancora una volta il tessuto imprenditoriale italiano”.

Mattia Donadeo Spada, Founder ed Amministratore Delegato di CrescItalia, ha aggiunto: “La nostra collaborazione con illimity continua a produrre risultati significativi. Dopo il successo del primo programma, siamo pronti a offrire nuove opportunità di finanziamento alle imprese italiane, incluse le imprese agricole. La nostra piattaforma tecnologica ci consente di offrire soluzioni finanziarie rapide ed efficienti, adeguate alle esigenze specifiche di ogni settore”.