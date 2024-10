illimity e Oxy Capital al fianco di Gpack con un finanziamento da 23 milioni di euro

Illimity e Oxy Capital accelerano il rilancio di Gpack con un finanziamento da 23 milioni di euro e l'uscita anticipata dall'accordo di ristrutturazione

Gpack, leader nel settore del packaging di lusso per i mercati cosmetico, food & beverage e farmaceutico, annuncia il suo ritorno in bonis grazie al supporto di illimity Bank e Oxy Capital, azionista di controllo della società. L’operazione, che ha permesso il rifinanziamento del debito residuo, sancisce l’uscita anticipata dall’Accordo di Ristrutturazione 182 bis, omologato nel 2021.

Nello specifico, illimity ha erogato a Gpack una nuova linea di credito da €23 milioni e confermato una linea di factoring da €15 milioni, operazione che rafforza il legame con la società, già avviato nel 2020. Questo intervento è stato cruciale per fornire la liquidità necessaria a sostenere la crescita futura di Gpack, consentendo alla società di anticipare l’uscita dal piano di ristrutturazione.

Fondata dalla famiglia Bramucci nel 1994, Gpack ha attraversato una fase di rapida espansione tra il 2013 e il 2019, principalmente attraverso acquisizioni esterne e l'uso della leva finanziaria. Tuttavia, a partire dal 2020, l'azienda ha subito un calo di profittabilità dovuto agli effetti della pandemia di Covid-19, che ha colpito i mercati di riferimento. Questo ha portato all’avvio di un percorso di ristrutturazione, supportato da Oxy Capital e illimity.

Oxy Capital, nel 2021, ha acquisito il controllo della società, rinnovato il management e avviato un turnaround profondo, focalizzando Gpack sul luxury packaging per profumi e cosmetica. Questo ha portato a un notevole incremento di fatturato, passato da €55 milioni nel 2020 a circa €90 milioni previsti per il 2024, con una crescita dell’EBITDA da circa €2 milioni nel 2020 a oltre €14 milioni stimati per quest’anno.

illimity, dal canto suo, ha fornito un sostegno fondamentale durante tutto il processo di turnaround, erogando tra il 2020 e il 2021 nuovi finanziamenti per €14 milioni e mettendo a disposizione la linea di factoring da €15 milioni nell'ambito della finanza d’urgenza.

Il successo del rilancio di Gpack ha superato le aspettative del piano industriale del 2021, ponendo le basi per una nuova fase di sviluppo e crescita. “Siamo molto soddisfatti di aver accompagnato Gpack in un percorso di ristrutturazione di successo e di poterla affiancare nei suoi progetti futuri. Grazie alla collaborazione con Oxy Capital, illimity ha potuto fornire gli strumenti più idonei nelle varie fasi del processo di turnaround", ha dichiarato Umberto Paolo Moretti, Head of Turnaround & Special Situations di illimity.

Anche Stefano Visalli, presidente di Oxy Capital, ha espresso soddisfazione: “Il successo del rilancio di Gpack è stato possibile grazie alla leale collaborazione con la famiglia Bramucci, al fondamentale supporto di illimity e all’eccellenza del management. Ci aspettiamo che il processo di trasformazione possa continuare a dare importanti risultati nei prossimi anni".