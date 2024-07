illimity: Finanza Strutturata e Sostenibilità per il successo delle PMI

illimity: Affari intervista l'Head of Structured Finance Stefano Ortolano. Focus su crescita, sostenibilità e innovazione finanziaria

In un panorama economico sempre più orientato verso la sostenibilità e l'innovazione, illimity si distingue come un attore chiave nel settore della finanza strutturata a supporto delle PMI. L’area Structured Finance - inserita all’interno della divisione Corporate Banking - si rivolge direttamente alle aziende che affrontano momenti di discontinuità per la crescita, con l’obiettivo di strutturare soluzioni di finanziamento personalizzate per sostenere i piani di sviluppo delle imprese con elevato potenziale industriale.

Per conoscere il punto di vista interno della banca, abbiamo intervistato Stefano Ortolano, Head of Structured Finance di illimity, che ha condiviso con affaritaliani.it le caratteristiche distintive del modello illimity, i risultati raggiunti negli ultimi anni e le previsioni per gli investimenti futuri. “Come illimity, operiamo nell’ambito della finanza strutturata a supporto di PMI e Mid Cap. Lavoriamo soprattutto in tre ambiti, accompagnando le imprese nei loro processi di crescita, di riqualificazione del debito e supporto alle acquisizioni, anche affiancando i financial sponsor nei loro piani di investimento", racconta Ortolano.

Alla base di tutte le operazioni di finanza strutturata viene facilmente identificata una fase di “valutazione”; i piani di sviluppo presentati dalle imprese vengono analizzati con attenzione, in modo da definirne il potenziale. “Uno dei nostri grandi punti di forza è proprio la capacità di valutazione specializzata, che combina le forti competenze finanziarie di illimity con quelle industriali. Attraverso il supporto di esperti di settore con competenze verticali su specifici mercati - profili che noi chiamiamo Tutor – abbiamo, infatti, uno strumento in più per valutare appieno i piani di sviluppo industriale, così da poter comprendere in modo approfondito i piani di sviluppo di aziende che stanno vivendo momenti di discontinuità positiva dovuta alla crescita sia interna, correlata a piani di investimenti, che per linee esterne tramite acquisizioni”.

Negli ultimi 5 anni, i risultati raggiunti dalla divisione Corporate Banking del Gruppo illimity hanno seguito un percorso di crescita continua con una robusta pipeline di operazioni. Entrando nello specifico dell’area Structured Finance, il portafoglio clienti si aggira intorno alle 150 unità, con una dimensione di esposizione di circa 1 miliardo di euro. Tra gli elementi caratterizzanti: la “capacità di trovare soluzioni finanziarie equilibrate nel medio e breve termine”.

“Quando ci vengono presentati dei fabbisogni, sia da soli che in pool con altri partner bancari, cerchiamo di creare le condizioni affinché i piani siano finanziariamente coperti”, spiega l’Head of Structured Finance. “In proporzione alle nostre capacità di underwriting e al nostro bilancio, copriamo il fabbisogno bancario noto al momento della presentazione delle necessità”.

L’attenzione alla sostenibilità: quanto è importante per i finanziamenti?

Nata per servire il mercato delle PMI con un business model innovativo e specializzato, illimity si impegna da sempre ad accompagnare le imprese nel proprio percorso verso la sostenibilità. “Anche le aziende che oggi non sono particolarmente performanti possono iniziare o proseguire un percorso virtuoso. Noi le affianchiamo nei loro processi produttivi e organizzativi per migliorare il loro impatto complessivo sul fronte della sostenibilità”, racconta Ortolano.

Per guidare le imprese, in quasi tutte le operazioni gestite da illimity vengono integrate pratiche aziendali con rating di sostenibilità e KPI specifici, che orientano l’azienda verso determinati obiettivi. “L’individuazione di KPI che riflettono le caratteristiche dell’azienda che stiamo finanziando”, spiega, “ci permette di creare circoli virtuosi e ottenere risultati positivi non solo per la sostenibilità, ma anche dal punto di vista economico”.

L’attenzione alla sostenibilità si inserisce quindi tra gli elementi di valutazione complessiva di un’azienda. “Cerchiamo il più possibile di integrare gli elementi legati alla sostenibilità nella valutazione del merito creditizio. Un’azienda che mira a migliorare questi aspetti è considerata più finanziabile rispetto ad altre. Al contrario, un’azienda che non ha prospettive di sostenibilità viene ritenuta più rischiosa, e questo si riflette nel finanziamento stesso”, conclude Ortolano.

Il futuro delle imprese: quali sono i settori che stanno investendo di più in innovazione e transizione ecologica

illimity osserva con particolare attenzione i settori che stanno investendo di più in innovazione e transizione ecologica. Lavorando a stretto contatto con le imprese, è possibile individuare dei trend e captare fenomeni di crescita di interesse. “Tra i settori che richiedono maggiore attenzione nell’ambito dell’innovazione e della transizione sostenibile, uno dei comparti principali è l’Agroalimentare”, racconta l’Head of Structured Finance Stefano Ortolano. "Abbiamo una presenza significativa in questo settore, sia nel retail, nella produzione, che nella distribuzione. Vedo un crescente interesse per investimenti mirati a rendere sostenibili le organizzazioni di vendita e i processi produttivi, con filiere certificate e fornitori attenti alla sostenibilità. I consumatori vogliono sempre di più conoscere la provenienza dei prodotti che acquistano e consumano sulle proprie tavole, il che spinge le aziende a migliorare in termini di trasparenza e responsabilità”.

“Un altro settore importante è il Fashion. Sempre più marchi stanno adottando pratiche sostenibili, non solo nel design e nella moda, ma anche nell'utilizzo di materiali e nei sistemi di comunicazione. Abbiamo, ad esempio, sostenuto brand importanti come Jacob Cohën nel loro processo di acquisizione dei licenziatari per avere un controllo completo sulla filiera produttiva”.

“Abbiamo seguito progetti anche nel mondo del beauty e della skin care, settori che si stanno muovendo sempre più verso un’evoluzione sostenibile. Oggi c'è una crescente necessità di sostenere aziende che propongono prodotti tracciabili, sia nella proposta commerciale che nei contenuti. L’ultima operazione in questo settore è stata il sostegno nella recente acquisizione di Naturalia Tantum da parte del fondo americano Hig Capital, dopo che illimity ha supportato la crescita per M&A del gruppo dal 2021. Naturalia Tantum è il maggiore produttore in Italia di prodotti per la cura della persona specializzato nel segmento del biologico e con questa operazione l’azienda punta a rafforzare la crescita sui mercati esteri. Infine", conclude Ortolano, “seguiamo con interesse anche il settore digitale non solo per nostra vocazione, dal momento che illimity è una banca ad alto tasso tecnologico, ma anche per la sua importanza. Abbiamo, ad esempio, sostenuto di recente Jakala, un player significativo nel mondo del digital marketing. Anche se può sembrare lontano dal concetto tradizionale di sostenibilità, il settore digitale ha un ruolo cruciale nell'implementare pratiche sostenibili e responsabili”.

Casi studio: Animalia e Music Center

Uno dei casi studio di successo per illimity è, ad esempio, Animalia, realtà che rappresenta la principale rete di cliniche veterinarie in Italia, che ha visto una rapida crescita grazie anche al supporto finanziario della banca. “Siamo al fianco di Animalia fin dal 2020. Parliamo di una realtà nata dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori e investitori, che hanno presentato un piano che prevedeva successive acquisizioni di cliniche veterinarie esistenti”, spiega Stefano Ortolano.

“Animalia ci ha presentato un progetto dettagliato, che abbiamo condiviso con esperti del settore per comprenderne appieno le dinamiche. Abbiamo supportato il gruppo con diversi finanziamenti in questi 4 anni”. A seguito del recente ingresso di Charme Capital Partners SGR nel capitale di Animalia, illimity ha annunciato il supporto alla società attraverso una nuova linea di finanziamento di 10 milioni, con l’obiettivo di continuare ad affiancarla nel suo processo di crescita. Nata nel 2019 con l’apertura della sua prima Clinica Veterinaria a Lissone, Animalia in soli 5 anni è, infatti, cresciuta rapidamente perfezionando una serie di acquisizioni che l’hanno portata ad essere presente in 13 regioni italiane con 75 cliniche veterinarie. Complessivamente, nel corso degli anni, la banca ha erogato 30 milioni.

“Questo caso dimostra chiaramente cosa significa accompagnare un’azienda nella fase di crescita, condividendo regole operative, risorse umane coinvolte e dettagli industriali del progetto”, racconta l’Head of Structured Finance.

Un altro progetto significativo è, ad esempio, quello che ha coinvolto Music Center, realtà leader mondiale nella produzione di accessori e piccoli componenti di consumo per strumenti musicali. “Music Center ha acquisito una società canadese che produce anch’essa componenti per strumenti musicali, sfruttando anche materiali naturali. Noi abbiamo contribuito all’operazione tramite un finanziamento, che abbiamo gestito in pool anche con il ruolo di banca agente in una transazione internazionale, caratterizzata da complessità valutarie, veicoli di investimento e tempi di esecuzione specifici”.

“Questo progetto è stato significativo non solo per la dimensione economica, ma anche per la sua natura strategica. Si trattava di una ‘corporate acquisition’ in cui un’azienda italiana, sostenuta da un fondo, mirava ad acquisire un'azienda canadese, rafforzando così il proprio vantaggio competitivo in un mercato di nicchia. Siamo stati particolarmente soddisfatti di riuscire a gestire efficacemente questa complessa operazione con tre istituti finanziari coinvolti”, conclude Ortolano.