illimity: le nuove opportunità nel Real Estate Financing

illimity: l’intervista di affaritaliani.it a Massimo Bianchi, Head of Investments della Divisione Specialised Credit

Negli ultimi anni, il settore bancario ha attraversato una trasformazione significativa, spinta dalla necessità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione e dalle richieste sempre più specifiche dei clienti. In questo contesto, illimity Bank ha saputo cogliere le nuove opportunità attraverso un riposizionamento strategico della sua Divisione Distressed Credit, che nei primi mesi del 2024 ha cambiato la propria denominazione in "Specialised Credit”.

Il cambiamento riflette un’evoluzione strategica verso l’asset-based financing, con particolare attenzione a progetti immobiliari nel residenziale, nell’hospitality e anche nel mondo dell’energy. La divisione, di cui Massimo Bianchi è Head of Investments, ha deciso di concentrarsi su opportunità di finanziamento dedicate ad aziende e imprenditori con progetti immobiliari, capitalizzando la sua expertise in campo real estate e creditizio.

In un’intervista ad affaritaliani.it, Bianchi racconta il percorso che ha portato illimity ad offrire finanziamenti su misura per imprenditori e progetti legati al real estate ed essere così sempre più presente nel mondo del credito specializzato alle pmi in ambito performing e restructuring.

Un mercato immobiliare in evoluzione: l'offerta personalizzata di illimity

Bianchi sottolinea come illimity, grazie alla sua dimensione specializzata, sia in grado di offrire soluzioni su misura per il settore immobiliare: “Come illimity, manteniamo una forte identità di banca altamente specializzata. Questo ci consente di offrire soluzioni estremamente personalizzate agli imprenditori, considerando la diversità di ogni situazione e tipologia di intervento. Grazie a team dedicati, riusciamo a costruire forti relazioni con i clienti, così da comprendere a fondo le diverse esigenze e proporre soluzioni sartoriali”.

Gli strumenti per finanziare il real estate - continua Bianchi - si sono evoluti nel corso del tempo. "Fino a qualche anno fa, il mercato immobiliare si affidava principalmente a finanziamenti bancari tradizionali. Oggi il panorama è decisamente più ampio, anche grazie all'introduzione di nuove regolamentazioni, come quelle legate alla legge sulla cartolarizzazione immobiliare”.

illimity è stata tra i primi operatori italiani a utilizzare la cartolarizzazione immobiliare, un veicolo finanziario che consente di controllare direttamente gli asset, favorendo una maggiore flessibilità per le operazioni sia per la banca che per gli imprenditori. "Le cartolarizzazioni rappresentano uno strumento relativamente nuovo, ma estremamente efficace", spiega Bianchi. "Offrono vantaggi significativi per gli imprenditori, che beneficiano di dinamiche tecnico-fiscali vantaggiose e per la banca - permettendo un maggiore controllo sugli asset immobiliari”.

Le asset class più promettenti: residenziale e hospitality

illimity guarda al panorama real estate in maniera molto ampia, grazie alla capacità sviluppata negli anni di dare un valore ad ogni tipologia di immobile. Due, poi, sono i settori in cui vede maggiori prospettive di crescita: il residenziale e l’alberghiero. "Attualmente, i due settori su cui stiamo investendo maggiormente e dove vediamo maggiori prospettive di crescita sono il residenziale e l’alberghiero”, racconta Bianchi. "Il settore residenziale ci interessa particolarmente perché, soprattutto nelle grandi e medie città, c’è una forte domanda di finanziamenti”.

Bianchi osserva come, nonostante la presenza di molte banche, progetti di medie dimensioni (tra i 10 e i 50 milioni di euro) ricevano poca attenzione, creando così opportunità che è importante non sottovalutare. "Il mercato residenziale presenta un divario significativo tra i prezzi degli immobili nuovi e quelli usati: in alcune città, la differenza arriva al 40-50% in termini di prezzo al metro quadro”.

Anche il settore alberghiero è in forte crescita e "sta vivendo dinamiche molto specifiche, in gran parte guidate da una forte domanda di camere, specialmente nei segmenti a quattro e cinque stelle”, prosegue Bianchi, riferendosi al rinnovato interesse per i viaggi postpandemia. "Nonostante l’Italia sia una destinazione turistica di rilievo, l'offerta alberghiera di alta qualità non riesce ancora a soddisfare completamente la domanda e c'è un grande bisogno di finanziamento che nel nostro piccolo stiamo cercando di colmare”. Questa situazione, unita all’interesse crescente da parte delle catene alberghiere internazionali, rappresenta un’area di forte potenziale.

Flessibilità, velocità e rapporto umano: i punti di forza di illimity

illimity si distingue per la flessibilità e la velocità nell’operatività. "Uno dei nostri punti di forza è sicuramente la flessibilità nella strutturazione delle operazioni”, spiega Bianchi. "Questa flessibilità deriva dalla nostra capacità di creare soluzioni personalizzate, sia per asset a reddito che per sviluppi immobiliari. Un esempio sono le soluzioni bullet, dove il capitale viene rimborsato a scadenza del finanziamento, oppure i finanziamenti ponte, per far fronte alle necessità del cliente”.

illimity ha inoltre scelto di internalizzare competenze strategiche per ridurre i tempi di esecuzione: "Abbiamo deciso strategicamente di internalizzare una serie di competenze, sia legali che immobiliari, all'interno della banca. Questo ci permette di ridurre il numero di interlocutori esterni a cui dobbiamo affidarci, accelerando notevolmente i tempi di esecuzione”.

Infine, Bianchi mette in luce l'importanza del rapporto umano che illimity instaura con i suoi clienti: "Da noi l'imprenditore ha un punto di riferimento unico. La stessa persona che lo accompagna nella fase di strutturazione del finanziamento continuerà a seguirlo anche nelle fasi successive. Questo rapporto personale non si interrompe alla conclusione del deal, ma prosegue fino alla completa chiusura dell’operazione”; un approccio che, secondo Bianchi, "crea legami forti e di fiducia”, assicurando una presenza continuativa e un’attenzione personalizzata durante tutte le fasi del progetto.