Illimity struttura una nuova operazione di cartolarizzazione con Domorental

Illimity: lanciata una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti performing originati dalla società Domorental

Illimity Bank, attraverso la propria Divisione Investment Banking, ha annunciato il lancio di una nuova e significativa operazione di cartolarizzazione di portafogli di crediti performing, originati da Domorental (“Domorental”). Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita e innovazione della Banca nel settore dell'investment banking. Domorental, fondata nel 2017, è una società specializzata nel noleggio operativo di beni strumentali per clienti commerciali e industriali. Le sue soluzioni innovative, basate su un modello “pay per use”, permettono ai clienti di adottare strategie “asset light” o “asset as a service”, riducendo i costi di proprietà in termini fiscali, assicurativi e di gestione, attraverso il pagamento di un canone periodico.

L'Operazione prevede un periodo di ramp-up di 12 mesi durante il quale Giunone SPV, il veicolo di cartolarizzazione dedicato, erogherà diverse tranche di un finanziamento a ricorso limitato e rendimento totale. Questo finanziamento è destinato a supportare vari portafogli di crediti derivanti dai contratti di noleggio operativo sottoscritti da Domorental con i propri clienti. La struttura legale di questa operazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera (a), comma 2-octies e comma 2-novies della Legge 130/1999. Nel contesto della cartolarizzazione, Domorental ha istituito un patrimonio destinato ai sensi del Decreto Legge 162/2019, convertito in Legge 8/2020 (c.d. “Decreto Milleproroghe”). Questo patrimonio include i crediti derivanti dai contratti di noleggio, i contratti stessi e i beni strumentali associati.

Illimity svolge un ruolo chiave nell'Operazione, assumendo le funzioni di Arranger, Programme Manager e Investitore dei Titoli Senior, fino a un massimo di 50 milioni di euro. I Titoli Junior, invece, saranno integralmente sottoscritti da Domorental per un importo massimo di 12,5 milioni di euro. Questa operazione porta a 1,2 miliardi di euro il totale dei programmi di cartolarizzazione strutturati fino ad oggi dalla Divisione Investment Banking di illimity.

Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di illimity, ha commentato: “Siamo felici di collaborare con Domorental, società innovativa nel proprio settore di riferimento, che offre importanti vantaggi competitivi ai propri clienti. Grazie alla costante innovazione finanziaria, che caratterizza la nostra value proposition, siamo riusciti a strutturare un’operazione di cartolarizzazione che sosterrà la crescita della Società. Forti dei risultati eccellenti ottenuti nel 2023 dalla Divisione Investment Banking, continueremo a lavorare in questa direzione con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano”.

“L’operazione realizzata in partnership con illimity ci consente di sostenere sotto il profilo finanziario una domanda di mercato in forte espansione. La value proposition, cioè il noleggio operativo come enabler della servitizzazione degli asset, è il risultato di una strategia di differenziazione che ci pone come interlocutore qualificato per tutte quelle imprese interessate ad investire e sensibili a queste tematiche. illimity ha ben compreso e condiviso il nostro business, il che rappresenta per noi un’ulteriore conferma dell’attualità del modello proposto. Siamo orgogliosi di averla al nostro fianco, aiutandoci e stimolandoci ad essere ancora più strutturati per conseguire una posizione di leadership nel mercato della servitizzazione attraverso il noleggio operativo”, ha affermato Claudio Mombelli, CEO di Domorental.