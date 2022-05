Illycaffè, raddoppia l'utile netto (+104,7%): ricavi su in tutti i canali

Illycaffè, approvato il bilancio del 2021: raddoppia l'utile netto (11,9 milioni di euro)

Il Consiglio di Amministrazione della Illycaffè ha approvato il bilancio consolidato 2021 caratterizzato da ricavi in crescita rispetto al 2020 e sostanzialmente in linea rispetto al 2019 e un profilo di redditività in miglioramento rispetto al 2020, anche se ancora inferiore rispetto ai livelli pre-pandemia.

Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, i ricavi consolidati nel 2021 sono risultati pari a circa 500 milioni di euro, in aumento del 17,4% rispetto al 2020 trainati da una progressiva ripresa nei consumi fuori casa e dai risultati positivi nei canali Home (principalmente e-Commerce e Modern Trade).

L’Italia ha registrato un incremento dei ricavi del 16,7% rispetto al 2020 e del 2,4% rispetto al 2019, grazie a un buon recupero dell’Horeca e alla continua crescita dei canali Home (principalmente e-Commerce e Distribuzione Moderna). Anche l’area EMEA (esclusa l’Italia) è risultata in crescita del 10,1% rispetto al 2020, trainata dal positivo andamento dei mercati di riferimento (principalmente Francia, Regno Unito, Spagna e Grecia).