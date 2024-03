Image Building advisor per la comunicazione di LUCA DINI Design & Architecture

Image Building scelta come advisor per l’attività di comunicazione corporate di LUCA DINI Design & Architecture

Image Building, società di consulenza in comunicazione fondata nel 1987 da Giuliana Paoletti, è stata scelta quale advisor per l’attività di comunicazione corporate di LUCA DINI Design & Architecture. Uno dei principali studi attivi nel settore del superyacht design, LUCA DINI Design & Architecture si è affermato, negli ultimi cinque anni, anche nel mondo dell’architettura e dell’interior design a livello internazionale, fino a diventare il terzo studio in Italia per fatturato, con un team di oltre 50 professionisti tra architetti, designer e ingegneri.

Lo studio collabora con alcuni tra i più prestigiosi cantieri navali in Italia e in Europa nella progettazione di custom super e megayacht e si è aggiudicato grandi progetti internazionali di urban design in diversi paesi come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e l’Albania. LUCA DINI Design & Architecture è stato fondato nel 1996 da Luca Dini che guida lo studio affiancato da Nicola Colella, General Director, e Lamberto Tacoli, Chief Commercial Officer.