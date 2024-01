Intelligenza artificiale, MEDION presenta il nuovo laptop con Intel AI Boost

Intelligenza artificiale, MEDION lancia il nuovo laptop in collaborazione con Intel

Al CES, la più grande fiera mondiale dell'elettronica di consumo, MEDION ha presentato il suo primo laptop AI-powered in collaborazione con Intel. L'innovativo MEDION E15443 sfrutta la nuova tecnologia del processore Intel Core Ultra e rende accessibile a tutti i più moderni strumenti di intelligenza artificiale. Il laptop compatto, che sarà in vendita già alla fine di gennaio, getta le basi per un futuro supportato dall'intelligenza artificiale, in ufficio, a casa e in viaggio, ed è tra primi a utilizzare la nuovissima CPU Intel.

I nuovi processori Intel, ad altissime prestazioni, sono il cuore del nuovo MEDION E15443 e offrono un'enorme potenza di calcolo, consentendo al laptop di lavorare in modo rapido ed efficiente anche con carichi di lavoro complessi. Allo stesso tempo, sono la chiave per il mondo dell'AI e creano le condizioni per l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale progressivi: sia che si tratti di progetti creativi sia che si tratti di collaborazione intelligente nei moderni ambienti di lavoro, i processori supportano più di 100 diverse applicazioni AI, gettando le basi per un ampio ecosistema di app AI1.

Le nuove CPU Intel ottengono ottimi risultati anche in termini di efficienza energetica. Un rapporto equilibrato tra prestazioni ed energia garantisce un consumo ottimizzato del laptop MEDION, anche durante lo streaming e le videoconferenze. Le eccezionali prestazioni dei nuovi processori e il potenziamento dell'intelligenza artificiale garantiscono, inoltre, editing e generazione di immagini significativamente più veloci.

Le applicazioni creative del MEDION E15443 sono supportate anche dalla scheda video integrata Intel Arc Graphics, anch'essa basata sull'intelligenza artificiale. Sofisticati progetti multimediali, ad esempio nel campo dell'animazione, possono beneficiare della potente GPU. La creazione di immagini e musica, con l'aiuto di brevi moduli di testo, sono alcune tra le possibilità garantite dalle applicazioni AI, progettate per semplificare processi e dare libero sfogo a creatività e produttività.

Il laptop AI-powered MEDION da 15,6 pollici è dotato di un processore Intel Core Ultra 5 125H, SSD da 512 GB, RAM DDR5 da 16 GB 4.800 MHz, display Full HD e altoparlanti audio ad alta definizione. La lunga durata della batteria, fino a dieci ore, renderà il timore di dimenticarsi il cavo di alimentazione una preoccupazione del passato. Inoltre, il laptop è dotato di uno "switch per la privacy" per disattivare la videocamera e il microfono qualora lo si ritenga necessario.

"La nostra missione in MEDION è di aiutare i nostri clienti a superare gli ostacoli della vita quotidiana", spiega il Marketing Director di MEDION, Thomas Greussing. "Siamo particolarmente lieti e orgogliosi di poter presentare oggi, insieme a Intel, il primo laptop MEDION basato sull'intelligenza artificiale. Con MEDION E15443 offriamo agli utenti un'introduzione conveniente a questa tecnologia. Ciò sottolinea ancora una volta l'impegno di MEDION per la democratizzazione dell’innovazione".

Il MEDION E15443 (MD62621) sarà disponibile da gennaio 2024 al prezzo consigliato di € 799,00. MEDION lancerà altri laptop con processori Intel Core Ultra nel corso della prima metà dell'anno.