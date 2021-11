Interflora lo dice con i fiori (ma non solo). Ed espande la sua offerta.

Interflora, marchio storico che è diventato negli anni, ben settantacinque dalla fondazione nel 1946, sinonimo dell’esperienza emozionale che le persone vivono attraverso la scelta e l’invio di fiori ai propri cari per condividere le occasioni più importanti della vita. Interflora ha mantenuto questo ruolo a lungo nel corso del tempo, crescendo e strutturandosi attraverso una rete di fioristi sempre più ampia a livello mondiale.

Il futuro è già qui

Oggi, dopo il riassetto societario del 2020, Interflora in Italia sta compiendo una nuova fase di crescita in numerose direzioni, riorganizzando le proprie filiali nazionali, investendo in innovazione tecnologica per potenziare la piattaforma web e i servizi di e-commerce, consolidando il network di fioristi sul territorio, ampliando la gamma dei propri prodotti oltre all’offerta floreale.

Con una rete di 58.000 punti vendita a livello globale, in più di 150 Paesi, di cui 1.400 in Italia, Interflora è impegnata a estendere costantemente il proprio network di fioristi per supportare la domanda del pubblico di spedizioni ovunque sul territorio, sia che l’acquisto venga effettuato in negozio sia che avvenga via web. In parallelo, la società sta espandendo l’offerta oltre i fiori e le piante, verso regali che accompagnino e interpretino i momenti speciali della vita dell’individuo. La focalizzazione è sulla qualità del prodotto, sull’affidabilità del servizio, sulla velocità della consegna a domicilio, anche nell’arco della giornata stessa.

Nuovo corso

A guidare il nuovo corso dell’azienda è stato chiamato Luca Gerini, esperto di digitale e di e-commerce con oltre 20 anni di presenza nel settore dell’innovazione e nel guidare multinazionali verso la trasformazione digitale.

Nel quadro di questa ristrutturazione strategica, che riguarda anche le iniziative di marketing e di comunicazione con un nuovo team in Italia, Interflora ha affidato a Imageware l’incarico delle Relazioni Pubbliche e della comunicazione.

“Il cambiamento nella dimensione relazionale e sociale che la nostra comunità ha vissuto negli ultimi mesi, con un aumento nella propensione delle persone ad avvalersi di servizi e-commerce per le proprie scelte di acquisto, è giunto in concomitanza con un processo importante di riorganizzazione del nostro gruppo aziendale. Investire in innovazione e diversificare sono diventati obiettivi strategici altrettanto fondamentali del valorizzare l’eredità di Interflora come marchio icona nel mondo floreale”, dichiara Luca Gerini, CEO di Inteflora Italia S.p.A. “Per questo, stiamo intraprendendo un nuovo percorso di marketing e di comunicazione che ci permetta di trasferire ai nostri pubblici questi valori - la cultura e la passione per i fiori e la competenza e l’esperienza dei fioristi affiliati – anche in linea con la posizione di sempre maggiore prestigio che l’Italia ha all’interno del gruppo Interflora”.

Tutti i punti vendita di Interflora sono collegati dal network e dalla piattaforma tecnologica di avanguardia, per garantire la massima qualità sia ai fioristi sia ai clienti. Interflora, infatti, gestisce in modo efficiente gli ordini ricevuti via web, via telefono o dai punti vendita, organizzandoli direttamente sul fiorista Interflora più vicino al luogo di destinazione dell’omaggio floreale, per assicurare la freschezza assoluta del prodotto finale.