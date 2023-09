Intesa Sanpaolo: 25 milioni al Gruppo Sacco System per la crescita sostenibile

Intesa Sanpaolo, finanziati 25 milioni al Gruppo Sacco System: l’intervento mira a rafforzare le strategie aziendali ESG

Intesa Sanpaolo ha finanziato per 25 milioni di euro il Gruppo Sacco System, polo comasco biotech di eccellenza internazionale applicata alle industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche. Sacco System propone ingredienti e soluzioni innovative e personalizzate capaci di rispondere alle moderne sfide del settore Food & Health in tutto il mondo; fornisce per l’industria alimentare una vasta gamma di fermenti lattici, microrganismi, probiotici ed enzimi per migliorare la cultura del cibo e della vita.

Prodotti naturali studiati in modo specifico per la produzione di formaggi, prodotti freschi, fermentati, da forno, salumi, carne, pesce e bevande fermentate. Grande attenzione viene posta alla produzione, ricerca e sviluppo di probiotici, postbiotici e batteri di nuova generazione per il settore nutraceutico e farmaceutico. Sacco System produce ceppi di fermenti lattici per il settore agro veterinario per il benessere di piante e animali. Il portafoglio prodotti è inoltre arricchito dalla proposta di strumenti e materiali da laboratorio.

Il finanziamento, denominato S-Loan Climate Change, è stato concesso da Intesa Sanpaolo attraverso la Direzione Agribusiness e permetterà all’impresa di costruire due nuove unità produttive, con relativi impianti a Cadorago e Zelo Buon Persico, oltre a migliorare i parametri riferiti al welfare aziendale e all’attenzione alla sostenibilità nella scelta dei fornitori. In particolare, l’S-Loan Climate Change di Intesa Sanpaolo è una soluzione dedicata alle imprese interessate a tutelarsi contro i rischi del cambiamento climatico e a cogliere le principali opportunità derivanti dall’adozione di modelli di business più sostenibili.

A questa soluzione si affiancano altre linee disponibili, S-Loan ESG, S-Loan Diversity, S-Loan Agribusiness, S-Loan Turismo e S-Loan CER, che la Direzione Agribusiness mette a disposizione delle imprese che operano in agricoltura, allevamento, silvicoltura, oltre alle aziende attive nella trasformazione e distribuzione della produzione agricola. La Direzione Agribusiness è il centro di eccellenza del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato all’agricoltura, che punta a cogliere le enormi potenzialità di uno dei settori produttivi più importanti del Paese, in coerenza con le iniziative del PNRR.