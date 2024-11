Intesa Sanpaolo a fianco delle donne con la campagna di sensibilizzazione #NessunaScusa

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: Intesa Sanpaolo illumina le sue sedi e aderisce alla campagna di sensibilizzazione #NessunaScusa

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Intesa Sanpaolo aderisce con iniziative simboliche e concrete, illuminando di arancione il grattacielo di Torino, le storiche sedi di Via Verdi a Milano, Via Toledo a Napoli e Via del Corso a Roma. Questi gesti sostengono la campagna promossa dall’ONU e da UNWomen, schierandosi contro ogni forma di violenza di genere.

Il Gruppo partecipa alla campagna #NessunaScusa, rilanciando il messaggio su oltre 3000 sportelli automatici e sui videowall del grattacielo di Torino e del grattacielo Gioia 22 a Milano. Questa iniziativa si inserisce nella mobilitazione globale #NoExcuse promossa dalle Nazioni Unite, che intende sfidare le giustificazioni spesso utilizzate per minimizzare episodi di violenza, come la gelosia, il raptus, la provocazione o l’abbigliamento.

Anche i musei del Gruppo contribuiscono al tema. Le Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza organizzano, nel weekend del 23 e 24 novembre, visite guidate dedicate alle opere delle collezioni permanenti, per esplorare storie e figure simboliche dell’emancipazione femminile. A Torino, il Museo del Risparmio si concentra sull’aspetto economico della violenza di genere, un impegno che ha portato a formare e sensibilizzare circa 20.000 donne attraverso eventi, progetti e webinar. Tra le iniziative, il 28 novembre è previsto l’evento “Niente sconti. Stop alla violenza economica”, un’occasione per approfondire il tema con una narrazione teatrale seguita da un dibattito che includerà anche voci maschili, a sottolineare l’importanza del coinvolgimento di tutti per modificare una cultura dominante.

All’interno dell’organizzazione, Intesa Sanpaolo offre ai propri dipendenti supporto psicologico tramite un servizio di ascolto e prima consulenza. Dal 2021, ha inoltre introdotto una policy specifica per prevenire e contrastare le molestie, promuovendo una cultura basata sul rispetto e sull’inclusione.

La Banca collabora attivamente con organizzazioni non profit come l’Associazione D.i.Re, Donne in Rete contro la Violenza, per garantire ospitalità in Case Rifugio alle donne vittime di abusi. Grazie al Fondo di Beneficenza della presidenza, dal 2019 sono stati sostenuti 166 progetti volti a contrastare la violenza di genere, con un’erogazione complessiva di circa 5,3 milioni di euro. Questo impegno rientra tra le priorità del Fondo per il biennio 2023-2024.

Intesa Sanpaolo partecipa all’Accordo per le donne vittime di violenza, siglato dall’ABI e dai principali sindacati, che prevede per le donne inserite in percorsi certificati di protezione la sospensione del pagamento della quota capitale di mutui e prestiti personali per 18 mesi, con la possibilità di sospendere l’intera rata in casi di necessità economica. La Banca ha inoltre sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e l’ABI per favorire la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, impegnandosi in attività di formazione e informazione volte a sostenere l’inclusione finanziaria e a superare le disparità di genere.