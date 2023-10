Intesa Sanpaolo a sostegno di "Binario 95: la casa di chi non ha casa"

Intesa Sanpaolo, parte il progetto "Binario 95": l'obiettivo è sostenere le persone senza dimora

Migliorare la casa di chi non ha casa a Roma, offrendo un luogo di riparo accogliente e confortevole, dove le persone senza dimora possano fermarsi, fare una doccia e lavare i propri indumenti: questo l’obiettivo del progetto “Binario 95: la casa di chi non ha casa” di Europe Consulting Onlus. Il progetto può ora contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare la progettualità ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto “Binario 95: la casa di chi non ha casa” si propone di ridurre la marginalità sociale nell’area della stazione di Roma Termini e di contribuire al benessere delle persone che frequentano Binario 95, la casa di chi non ha casa, in particolare agevolare la loro igiene personale come mezzo con il quale supportare l’inclusione sociale e l’accoglienza di genere, attraverso il potenziamento del servizio: ampliando doccia e lavanderia già esistente e accessibile su prenotazione o segnalazione da parte di altri Enti del Terzo Settore e/o istituzioni; ristrutturando e rinnovando i locali doccia, lavanderia e spazi comuni di Binario95 per renderli più funzionali al potenziamento del servizio; offrendo orientamento presso strutture adeguate alle persone con particolari problematiche sanitarie; distribuendo prodotti di prima necessità: o kit d'igiene personale; o abbigliamento intimo; o e prodotti per l’igiene intima delle donne (25% circa dei beneficiari) in contrasto alla cosiddetta povertà mestruale.

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per finanziare: la ristrutturazione dei locali docce e lavanderia e degli spazi comuni del servizio; l'acquisto di 1 lavatrice e di 1 asciugatrice industriali; il rafforzamento dell'équipe di lavoro con un operatore sociale aggiuntivo; l’erogazione di circa 50 servizi di doccia e lavanderia su base giornaliera dal lunedì al venerdì; la fornitura di kit intimo e di prodotti per l’igiene personale e intima. Il progetto si propone di raggiungere direttamente circa 1.000 persone senza dimora e maggiorenni accolte presso il Polo Sociale Binario 95, senza distinzione di genere, provenienza, età o religione.

Indirettamente saranno coinvolti anche i cittadini e le comunità dei Municipi di Roma, in particolare la zona Esquilino, San Lorenzo e Stazione Termini, l’équipe multidisciplinare, i volontari e le volontarie del Polo Sociale Binario 95, la rete dei servizi sociali e sanitari che collaborano ai percorsi di autonomia e sostegno delle persone senza dimora e il resto della rete dei servizi. L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine dicembre.

Alessandro Radicchi, Presidente di Europe Consulting Onlus e fondatore di Binario 95, ha dichiarato: “Binario 95 è ormai da 20 anni il punto di riferimento per le persone che versano in condizioni di povertà ed emarginazione sociale a Roma. Negli ultimi tre anni ha fornito oltre 90.000 interventi, per circa 3.500 persone all’anno, offrendo supporto, ascolto e orientamento a chi vive instrada, attraverso un servizio diurno e notturno, uno sportello sociale, un magazzino e due case di accoglienza. Vogliamo continuare ad offrire alle persone, provate dalla vita in strada, un luogo bello ed accogliente, nel quale trovare riparo, beni essenziali, come una doccia e una lavatrice, ascolto e aiuto: un luogo da poter chiamare casa”.

“Con Binario 95, il nuovo progetto del programma Formula, continua l’impegno di Intesa Sanpaolo per aiutare le persone in difficoltà e ridurre così le disuguaglianze favorendo l’inclusione sociale, culturale ed educativa. Nell’ultima rilevazione Istat, a dicembre 2022 i senza dimora in Italia erano 96mila, concentrati in 6 comuni, tra cui Roma. È importante intervenire al fianco di chi come Binario 95 offre un rifugio sicuro, dove poter soddisfare i bisogni fondamentali, come il cibo e l’igiene personale, dove poter essere accolti e supportati in un percorso di riabilitazione socio-relazionale e, in alcuni casi, di reinclusione socio-lavorativa. Aiutare le persone senza dimora vuol dire promuovere la dignità sociale e combattere l’emarginazione, tra i principali obiettivi del programma Formula della nostra Banca”, ha concluso Roberto Gabrielli, responsabile della Direzione regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo.