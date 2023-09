Intesa Sanpaolo: a Torino una giornata per contrastare il crimine finanziario

Torino, Intesa Sanapaolo: organizzato il First International Special Day on AI Financial Crime Fight dall'AFC Digital Hub

L’auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino ha ospitato oggi il First International Special Day on AI for Financial Crime Fight, organizzato dall’AFC Digital Hub (Anti Financial Crime Digital Hub), il consorzio per il contrasto al crimine finanziario attraverso l’impiego delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale creato dalla Banca con Intesa Sanpaolo Innovation Center, l’Università di Torino, il Politecnico di Torino e CENTAI (Center for Artificial Intelligence, l’istituto di ricerca dedicato all’intelligenza artificiale partecipato da Intesa Sanpaolo).

La giornata ha dato avvio alla European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, uno tra i più importanti eventi mondiali sull’intelligenza artificiale, che quest’anno si tiene nel capoluogo piemontese sotto l’egida del Politecnico di Torino e di CENTAI con il sostegno di AFC Digital Hub. Quest'ultima ha illustrato i risultati conseguiti nel primo anno di attività, tra cui i nuovi modelli che rendono più efficaci i controlli, riducendo i falsi positivi e al contempo riescono a catturare fenomeni illeciti complessi, come transazioni eseguite in brevissimo tempo tra diversi soggetti per occultarne l’origine.

L’incontro, aperto dal Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, dal Presidente dell’AFC Digital Hub, Piero Boccassino e dal Rettore, Guido Saracco, è stato moderato dal Professor Marco Mellia del Politecnico di Torino e da André Panisson di CENTAI e chiuso da Francesco Bonchi, Co founder e Research Director di CENTAI. Il palco ha visto l’alternarsi di relatori italiani e internazionali provenienti da istituzioni, centri di ricerca, università e aziende high tech di tutta Europa, che hanno presentato le sfide e le opportunità dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e le soluzioni più innovative già sviluppate per l’individuazione di fenomeni sospetti riconducibili ad attività illecite come il riciclaggio, il terrorismo, l’abuso di mercato e le frodi.

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Siamo davvero onorati di ospitare questo incontro, organizzato nel contesto dell’evento europeo più prestigioso dedicato all'IA. La European Conference on Machine Learning and Principle and Practise of Knowledge Discovery è sicuramente la migliore occasione per discutere della situazione attuale dell’AI e delle sue potenziali prospettive. Intesa Sanpaolo sta investendo risorse significative in quest'area, poiché il nostro Gruppo considera l'IA uno strumento estremamente potente, che diventerà una componente essenziale del nostro modo di lavorare e di fare business. Abbiamo avviato diverse iniziative per valutare adeguatamente l'utilizzo dell'IA in diversi contesti, dal credito alla gestione delle risorse umane, all'assistenza ai nostri clienti".