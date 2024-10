Intesa Sanpaolo: al via la V edizione del Corso di alta formazione per manager culturali

Intesa Sanpaolo: presentata la V edizione del Corso di alta formazione per manager culturali, le iscrizioni sono aperte fino al 12 gennaio 2025

Intesa Sanpaolo annuncia l’avvio della quinta edizione del Corso executive in “Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate”, un’iniziativa volta a favorire la crescita delle competenze dei professionisti operanti nel settore culturale italiano. Il corso si terrà dal 24 gennaio al 24 maggio 2025, per laureati con almeno un anno di esperienza lavorativa, e le iscrizioni sono aperte fino al 12 gennaio 2025.

Le prime quattro edizioni del corso, avviate nel 2021, hanno ottenuto un grande successo con 1.600 richieste di iscrizione e 126 diplomati. Intesa Sanpaolo ha deciso di continuare questo percorso formativo, frutto dell’esperienza maturata attraverso il Progetto Cultura e le Gallerie d’Italia, le quali custodiscono oltre 35.000 opere d’arte.

Il corso, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cariplo, è in collaborazione con la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura e Digit’Ed, ed è ideato con il contributo scientifico della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. L’iniziativa si inserisce in un contesto di grande impegno filantropico da parte delle fondazioni, che ogni anno dedicano risorse significative alla valorizzazione dei beni artistici e architettonici. I temi trattati nel corso includono: il management culturale in ottica CSR, il contesto giuridico istituzionale in Italia e all’estero, la dimensione economico-finanziaria dei beni culturali, le prassi innovative di heritage management e il collection management, nonché strategie di valorizzazione dei patrimoni corporate e privati.

Sotto la regia organizzativa di Digit’Ed e coordinato dal prof. Guido Guerzoni, docente dell’Università Bocconi di Milano, il corso prevede un totale di 144 ore di lezione in presenza e 18 ore di webinar, distribuiti su cinque moduli didattici. Le lezioni si svolgeranno il venerdì e il sabato presso le Gallerie d’Italia di Milano e Torino. Inoltre, saranno disponibili 30 posti per partecipanti, di cui 14 con borsa di studio. Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni e costi sul sito, dove è possibile effettuare l’iscrizione a pagamento fino al 12 gennaio 2025 e inoltrare le candidature per le borse di studio fino al 1° dicembre 2024.

Digit’Ed rappresenta oggi il più grande polo di formazione in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, con oltre 400 professionisti e una library con 5.000 titoli formativi digitali. Con questa nuova edizione del corso, Intesa Sanpaolo riafferma il suo impegno nella formazione di professionisti altamente specializzati nel settore culturale.