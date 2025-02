Intesa Sanpaolo, al via il tour di 'CresciBusiness Progettiamo Sostenibile' dedicato alle PMI

Intesa Sanpaolo: avviato il tour per il programma 'CresciBusiness Progettiamo Sostenibile' a supporto di 120 PMI

Intesa Sanpaolo dà il via a CresciBusiness Progettiamo Sostenibile, la seconda edizione del programma dedicato alle piccole imprese che si distinguono per l'attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Il progetto coinvolgerà 120 aziende artigiane, commerciali, turistiche e della ristorazione, selezionate tra oltre 2000 candidature.

Il tour, che partirà da Torino e si concluderà il 9 aprile, toccherà numerose città italiane, tra cui Milano, Roma, Firenze, Genova, Cagliari e Lecce, oltre a centri minori come Busto Arsizio, Capannori ed Eraclea. L'iniziativa si inserisce all'interno del più ampio programma CresciBusiness, lanciato a fine 2022, che mette a disposizione 5 miliardi di euro per investimenti in digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo commerciale, con un occhio di riguardo per le opportunità offerte dal PNRR.

Le 120 aziende selezionate si distinguono per progetti virtuosi: dai ristoranti plastic-free alle strutture ricettive eco-sostenibili, fino alle attività che promuovono l'occupazione femminile e il benessere dei dipendenti. L'obiettivo è dimostrare che la sostenibilità non è solo un valore etico, ma un'opportunità di crescita e competitività.

“Oggi confermiamo il nostro impegno nell’accompagnare la crescita sostenibile di tutte le imprese, che siano PMI, startup o piccole realtà a gestione individuale e famigliare. Per ascoltare le esigenze di queste ultime abbiamo azzerato per tutto il 2025 le commissioni da micropagamenti pos fino a 10 euro, al contempo continuiamo a mettere al centro della nostra strategia la sostenibilità, leva di sviluppo anche in piccole aziende virtuose”, spiega Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. “Un processo che promuoviamo e al quale abbiamo contribuito con quasi 10 miliardi di credito fino a dicembre scorso, erogati a realtà imprenditoriali di ogni dimensione”.

Le microimprese rappresentano il 95% delle aziende italiane e impiegano oltre 7,5 milioni di lavoratori, un dato molto più alto rispetto ad altri Paesi europei come Germania e Francia. Tuttavia, solo il 34,5% di queste ha adottato misure per migliorare la sostenibilità ambientale, con percentuali più elevate nel settore industriale. Tra le pratiche più diffuse figurano il trattamento dei rifiuti (27,3%), l'uso di materiali riciclati (13,7%) e il monitoraggio dei consumi idrici (8,4%). Anche la sostenibilità sociale è un aspetto chiave: il 29,3% delle microimprese ha introdotto misure per il benessere lavorativo e la sicurezza dei dipendenti, mentre il 7,1% collabora con associazioni per iniziative sociali e culturali.

Oltre alla visibilità offerta dal tour, le imprese selezionate avranno accesso a percorsi di crescita nei tre ambiti ESG, con workshop e attività formative grazie alla collaborazione con partner come Cerved, Intrum, Regalgrid e Monitor Deloitte. Saranno inoltre disponibili soluzioni di investimento come S-Loan Progetti Green, per facilitare l’accesso a finanziamenti dedicati alla sostenibilità, con il supporto del Fondo di Garanzia.

Il programma è stato presentato ufficialmente presso il Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino, in collaborazione con Visa, alla presenza di Stefano Barrese, Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese, e Gregorio De Felice Chief Economist Intesa Sanpaolo.

Con CresciBusiness Progettiamo Sostenibile, Intesa Sanpaolo conferma il suo ruolo di leader nel supporto alle piccole imprese italiane, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga innovazione, crescita economica e responsabilità sociale.