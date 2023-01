Intesa Sanpaolo, arriva il film sulla vita di Ferruccio Lamborghini

Intesa Sanpaolo cofinanzia il film sulla vita di Ferruccio Lamborghini, disponibile su Prime Video dal 19 gennaio

Ieri a Milano si è tenuta la proiezione privata del film “Lamborghini - The man behind the legend”, cofinanziato da Intesa Sanpaolo e prodotto da ILBE (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A.) e Notorious Pictures, disponibile su Prime Video dal 19 gennaio. Ambientato nell'Italia del dopoguerra e liberamente ispirato al libro “Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale” scritto dal figlio Tonino, il film è diretto da Bobby Moresco e interpretato tra gli altri da Frank Grillo, Gabriel Byrne e Mira Sorvino, presente alla serata milanese insieme ad altri componenti del cast e alla produzione.

Cinema ed entertainment sono in primo piano nelle strategie di Intesa Sanpaolo. “Lamborghini - The man behind the legend” è una delle più recenti collaborazioni attivate nel mondo delle produzioni dal Gruppo bancario, che dal 2009 ha erogato oltre 2.2 miliardi di euro a favore dell’audiovisivo sostenendo finanziariamente la produzione di oltre 550 opere tra film e serie tv nazionali e internazionali, oltre 120 tra spot pubblicitari, factual e format tv, nel quadro di partnership sviluppate attraverso il desk specialistico Media & Cultura attivo nella divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese.

L’industria del cinema posiziona l’Italia al quarto posto in ambito europeo per produttività del lavoro e cresce a ritmi importanti, soprattutto verso piattaforme e canali digitali. Nel 2021 il Gruppo bancario ha dato nuova linfa alle PMI del segmento audiovisivo dopo lo stop forzato e, grazie a Motore Italia Cinema, ha messo a disposizione 500 milioni di euro per il rilancio del settore audiovisivo, offrendo soluzioni per la transizione digitale e il recupero della competitività, la gestione delle produzioni e l’apertura al mercato internazionale, come nel caso del film su Lamborghini.

Il sostegno alla produzione del film rappresenta inoltre l’occasione, per Intesa Sanpaolo, di valorizzare un marchio leader dell'industria automobilistica nel mondo e un simbolo di eccellenza del Made in Italy. Analogamente, pochi mesi fa Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo di co-funding con la banca d’affari americana Comerica, a sostegno della produzione cinematografica internazionale su Enzo Ferrari, con la regia di Michael Mann.