Intesa Sanpaolo confermata nel Bloomberg Gender-Equality Index

Intesa Sanpaolo inserita per il sesto anno consecutivo nell'indice Bloomberg sulla parità di genere

Intesa Sanpaolo è stata confermata per il sesto anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2023, indice tematico sull’uguaglianza di genere lanciato da Bloomberg nel 2018, raggiungendo un punteggio superiore a 87 su 100. L’analisi ha riguardato oltre 11.500 quotate nelle principali borse mondiali analizzate e ha portato all’inclusione nell’indice di 484 società. L’indice si basa su criteri quantitativi, come la composizione dell’organico e la distribuzione di genere nei ruoli di responsabilità, e qualitativi, come le agevolazioni per una migliore conciliazione tra vita professionale e privata, la presenza di policy per supportare un ambiente di lavoro improntato alla parità di genere, la presenza di prodotti finanziari specificamente indirizzati alle donne.

Il posizionamento è il risultato dell’impegno ESG di Intesa Sanpaolo in termini di Diversity & Inclusion che ha l’obiettivo di favorire la cultura dell’inclusione, incentivare il rispetto, la meritocrazia e il valore della diversità per tutte le persone del Gruppo. A questo si aggiungono le numerose iniziative per il sostegno alle donne, alle famiglie e all’imprenditoria femminile. La Banca ha inoltre aderito ai Women’s Empowerment Principles – WEPs promossi dall’Onu, ha sottoscritto la Carta ABI “Donne in banca” e ha una consolidata collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario, Fondazione Ortygia e le associazioni Valore D e Parks - Liberi e uguali.

Intesa Sanpaolo è stato nel 2022 il primo grande Gruppo bancario italiano a ottenere la certificazione per la parità di genere prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si aggiunge, tra le prime in Europa, alla Gender Equality European & International Standard (GEEIS-Diversity), certificazione internazionale dell’associazione Arborus, entrambe rilasciate da Bureau Veritas. Grazie al suo impegno, è riconosciuta prima banca in Europa, seconda al mondo e unica italiana tra i 100 luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alla diversità dal Refinitiv Global Diversity and Inclusion Index 2022.