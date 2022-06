Intesa Sanpaolo-Confindustria: €40 mld per le imprese lombarde

Intesa Sanpaolo-Confindustria: nuovo accordo basato sul percorso congiunto “Competitività, Innovazione, Sostenibilità”

Si è svolta oggi a Bergamo la quinta tappa lombarda del roadshow degli incontri territoriali di presentazione del nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese. Un accordo basato sul percorso congiunto “Competitività, Innovazione, Sostenibilità” che mette a disposizione oltre 40 miliardi di euro per le imprese lombarde, nell’ambito dei 150 miliardi di euro del plafond nazionale, per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il PNRR. Ad aprire i lavori i saluti della Presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati e del Direttore Regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo, Gianluigi Venturini che ha illustrato i contenuti dell’accordo nonché le prime iniziative congiunte. E’ seguita l’analisi dello scenario economico locale da parte di Giovanni Foresti della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, introducendo così le tematiche di maggiore interesse per il sistema produttivo locale approfondite nella tavola rotonda, moderata da Luigi Tornari, Amministratore delegato di VatiVision, a cui hanno preso parte: Franco Acerbis, Presidente CdA Acerbis Italia Spa, Oscar Panseri, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Bergamo, Eligio Piantoni, Chief Executive Officer G.A.P. Spa nonché, per Intesa Sanpaolo, Gianluigi Venturini.

L’accordo presentato oggi alle imprese bergamasche (di durata triennale e firmato lo scorso ottobre da Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, e Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo) pone al centro iniziative a supporto delle aziende in ambito di digitalizzazione e innovazione, rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, potenziamento delle filiere e sostenibilità.

“Il nostro Gruppo conferma e rafforza l’attenzione nei confronti del tessuto produttivo della provincia di Bergamo mettendo in campo oltre 40 miliardi per le imprese lombarde, rinnovando l’azione congiunta con Confindustria. Una crescita diffusa e sostenibile e una trasformazione strutturale sono passaggi fondamentali per dare vita ad un’economia più robusta. Le imprese bergamasche, che hanno dato prova di resilienza durante la pandemia, oggi devono fronteggiare nuove incertezze; come Banca, siamo al loro fianco per sostenerle e per incentivare gli investimenti in transizione ambientale e digitale, valorizzando i rapporti di filiera. Gli elementi alla base di questo accordo rientrano nell’ambito del nostro impegno complessivo ad attivare, nell’arco del PNRR, erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI” ha sottolineato Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo.

“Innovazione, transizione digitale, sostenibilità, rafforzamento patrimoniale sono alcuni dei temi chiave che le imprese stanno affrontando per incrementare la propria competitività sui mercati internazionali sfruttando al meglio le opportunità offerte dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza pur in un difficile contesto di mercato. In questo quadro si inserisce l’accordo con Intesa Sanpaolo grazie al quale puntiamo a favorire l’arrivo di risorse finanziarie mirate sul territorio e a consolidare una partnership più stretta ed efficace con il settore bancario” dichiara Giovanna Ricuperati, Presidente di Confindustria Bergamo.

L’accordo consolida e rinnova la collaborazione ultradecennale tra Intesa Sanpaolo e Confindustria che, grazie a un’interpretazione sinergica e condivisa del rapporto tra banca e impresa, si è rafforzata nel corso degli ultimi anni. A partire dal 2009 sono stati sottoscritti diversi accordi improntati a una visione di politica industriale di ampio respiro, finalizzati a rendere la finanza e il credito componenti strategiche al servizio della competitività del mondo imprenditoriale. Iniziative congiunte hanno consentito di supportare decine di migliaia di imprese con credito per oltre 200 miliardi di euro, affiancandole nelle fasi più critiche di uno scenario economico in continua evoluzione.