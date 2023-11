Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Beograd sostengono "Wine Vision by Open Balkan"

Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Beogrand a supporto di Wine Vision by Open Balkan

Banca Intesa Beograd (Gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di partner ufficiale della seconda Fiera internazionale dedicata al settore vitivinicolo “Wine Vision by Open Balkan”, ha organizzato, nell'ambito della Fiera, un evento dedicato ai rappresentanti del settore dal titolo “The Growth of Agribusiness Supported by Intesa Sanpaolo”, per presentare le modalità a sostegno dell’industria vinicola ed agricola, favorendo i legami economici e commerciali tra Italia e Serbia.

L'evento ha riunito i rappresentanti di oltre 50 produttori, distillerie e distributori di vino italiani e serbi, nonché gli albergatori che operano nella regione. Sono intervenuti Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Giuseppe Ferraro, Responsabile Corporate & PMI International Subsidiary Banks Division Intesa Sanpaolo e Alessandro Amendolito, Responsabile Asset Quality e Partecipazioni di SIMEST.

“Siamo l’istituzione finanziaria di riferimento in molte aree dei Balcani e in particolare in Serbia dove siamo la prima banca del Paese”, afferma Giuseppe Ferraro, Responsabile Corporate and SME della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo. “La presenza capillare e qualificata in dodici nazioni, associata alle competenze specialistiche e alle risorse di un grande gruppo europeo, ci consentono di essere il ponte naturale per le imprese italiane attive nei processi di Internazionalizzazione, in aree con tassi di crescita interessanti e che hanno un ruolo strategico fondamentale per l’economia italiana”.

“Wine Vision by Open Balkan” è in corso a Belgrado dal 16 al 19 novembre, per il secondo anno consecutivo, sotto il patrocinio dei governi di Serbia, Macedonia del Nord e Albania, riunendo oltre 400 produttori di vino, distillerie e altri espositori provenienti da oltre 20 Paesi in tutto il mondo. Quest'anno la manifestazione fieristica è supportata da Banca Intesa Beograd, che è partner ufficiale della Fiera e sponsor ufficiale per l'organizzazione di incontri B2B.