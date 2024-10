Intesa Sanpaolo: erogato finanziamento da 5 milioni a favore dell'azienda MartinoRossi

Intesa Sanpaolo, finanziamento da 5 milioni a sostegno di MartinoRossi: l'obiettivo è il rafforzamento della capacità produttiva dell'impresa

Intesa Sanpaolo ha finanziato MartinoRossi con 5 milioni di euro e Garanzia Futuro di SACE per espandere la produzione e l’accesso a mercati stranieri. MartinoRossi Spa è un’azienda italiana specializzata nella produzione di farine, semilavorati, ingredienti funzionali da cereali e legumi, sia da agricoltura convenzionale che biologica, senza glutine e allergeni, ottenuti tramite l’utilizzo di processi 100% naturali. È oggi tra i principali fornitori di riferimento delle più note aziende del comparto alimentare, offrendo ingredienti innovativi e naturali per la produzione di pasta, snacks, prodotti da forno, prodotti plant-based e tanto altro.

MartinoRossi negli ultimi anni ha notevolmente ampliato il proprio portafoglio prodotti, introducendo nuovi marchi, destinati a canali specifici. Beamy, Goodly e Mais Corvino si rivolgono al settore BTC, mentre MartinoRossi Professional è dedicato esclusivamente al settore Hotellerie-Restaurant-Café.

Beamy comprende gli innovativi preparati a base di legumi totalmente senza glutine e ricchi di proteine per alternative vegetali alla carne e all’uovo. Goodly, ultima novità, offre una gamma di prodotti senza glutine, a base avena, ideali per la colazione: fiocchi d'avena interi, fiocchi d’avena integrali per porridge e granola al cacao. Mais Corvino, infine, include prodotti dedicati al mondo BTC e, in particolare, al canale specializzato, ottenuti da un'antica varietà di mais nero, risalente al 3.500 a.C., detenuto in esclusiva dall’azienda cremonese. Questo particolare mais nero, con i suoi chicchi allungati, conferisce un carattere unico e rustico a tutti i prodotti della gamma, come la farina per polenta, la pasta, i biscotti e la birra.

Per quanto riguarda la ristorazione, MartinoRossi Professional offre una selezione completa di farine di legumi e mais, cereali e preparati plant-based per alternative vegetali. Questi prodotti si propongono come un aiuto indispensabile per tutti coloro che lavorano nel mondo della ristorazione e che ricercano soluzioni innovative, versatili e di alta qualità.

Grazie agli specialisti della Direzione Agribusiness – rete nazionale dedicata alle aziende della filiera agroalimentare italiana – l’importo complessivo erogato da Intesa Sanpaolo contribuisce in maniera rilevante a consolidare il piano d’investimenti di MartinoRossi nell’ambito del rafforzamento della capacità produttiva, per integrare progressivamente l’attività di fornitore qualificato di materie prime di filiera con quella di produttore di ingredienti funzionali alla filiera stessa. In aggiunta buona parte delle risorse concesse saranno destinate all’espansione del proprio business nei mercati internazionali, già oggi mercati di riferimento della società cremonese.

L’operazione si inquadra nel nuovo programma Il tuo futuro è la nostra impresa grazie al quale Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese italiane 120 miliardi di euro, consentendo di accompagnare la progettualità imprenditoriale verso sostenibilità, internazionalizzazione e sicurezza digitale, con un’attenzione particolare al mondo agroalimentare a cui riserva 20 miliardi di euro in accordo con il MASAF.

Stefano Rossi, Amministratore Delegato MartinoRossi, ha dichiarato: “Questi nuovi investimenti ci permetteranno di rivolgerci a nuovi mercati, allargando i nostri orizzonti. Oggi siamo in grado di produrre ingredienti raggiungendo settimanalmente 70 clienti in oltre 40 paesi. Il contributo della Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo e di Sace sono fondamentali per lo sviluppo del nostro Gruppo e ci permetteranno di ampliare le nostre linee produttive nell’ottica di implementare il nostro portafoglio clienti, sia nell’industria che nel retail. Siamo contenti del supporto ricevuto e crediamo che questo possa darci maggior slancio per la valorizzazione del Made in Italy nei nostri mercati di riferimento”.

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Finanziare una realtà di valore come MartinoRossi, grazie anche alla Garanzia Futuro di Sace, rientra nel sostegno rivolto dalla Direzione Agribusiness a tutte le produzioni dall’elevata qualità e specializzazione. Proprio la qualità e il gusto sono gli elementi distintivi che rendono competitive le nostre aziende. Fattori ai quali riserviamo grande attenzione, garantendo risorse alle micro, piccole e medie imprese che desiderano investire in internazionalizzazione, sicurezza digitale e sostenibilità come avvalorato dai 15 miliardi di euro esclusivamente dedicati al comparto agroalimentare all’interno del programma Il tuo futuro è la nostra impresa”.