Intesa Sanpaolo, finalizzata l’operazione Push Strategy con SACE a sostegno di Estithmar Holding

Intesa Sanpaolo, conclusa l’operazione Push Strategy in collaborazione con SACE a favore di Estithmar Holding: 150 milioni di euro per promuovere l'export italiano in Qatar

Intesa Sanpaolo e SACE uniscono le forze per sostenere la crescita delle imprese italiane in Qatar attraverso un’importante operazione finanziaria con Estithmar Holding. L’iniziativa, denominata Push Strategy, prevede un finanziamento da 150 milioni di euro volto a favorire l’export italiano nel paese del Golfo e a rafforzare le collaborazioni nei settori strategici.

La firma della Push Letter è avvenuta in occasione della visita di Stato in Italia dell’Emiro del Qatar, S.A. Sheikh Tamin Bin Hamad Al Thani, sottolineando l’importanza delle relazioni economiche tra i due paesi. L’accordo è stato siglato con il contributo di SACE, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi bancari europei, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking.

Luca Pietrantoni, Country Manager UK & MEA della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Questa operazione ha un doppio valore perché supporta un'eccellenza internazionale come Estithmar e, allo stesso tempo, grazie al programma Push Strategy di SACE, offre opportunità di business alle aziende italiane interessate a crescere o entrare nel mercato Qatariota. Questa collaborazione, che ci vede come attori chiave in un mercato con grande potenziale, conferma il ruolo della Divisione IMI CIB nel supportare e accompagnare le imprese italiane ed estere nei loro piani di crescita e sviluppo".

La Push Strategy rappresenta il primo progetto di questo tipo in Qatar e si pone l’obiettivo di sostenere la crescita economica del paese attraverso il finanziamento a Estithmar Holding, un’importante società quotata in borsa, attiva in settori chiave come sanità, servizi, immobiliare, turismo e contratti specializzati. In cambio, Estithmar si impegna a sviluppare opportunità di business matching con aziende italiane, favorendo l’ingresso di realtà produttive del nostro Paese nel mercato qatariota.

Ciro Aquino, Regional Manager Middle East, Head of SACE Dubai Office ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Intesa Sanpaolo ed Estithmar Holding nella nostra prima operazione Push Strategy in Qatar. Questa iniziativa riflette il nostro impegno nel facilitare le esportazioni e le opportunità di business per le aziende italiane in uno dei mercati più dinamici e competitivi. Siamo particolarmente focalizzati su settori in cui sia Estithmar sia le aziende italiane dimostrano eccellenza, creando una forte sinergia che avvantaggia entrambe le economie”.

Grazie a questa operazione, le aziende italiane potranno beneficiare di nuovi sbocchi commerciali e di un accesso privilegiato al mercato qatariota, consolidando il ruolo del Made in Italy in un’area in forte espansione economica. L’accordo conferma inoltre l’impegno di Intesa Sanpaolo e SACE nel supportare la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, offrendo strumenti finanziari innovativi per affrontare le sfide globali.

L'ing. Mohammad Bin Badr Al Sadah, CEO del Gruppo Estithmar Holding, ha commentato: “Attraverso il Programma Push Strategy di SACE, consolidiamo la nostra collaborazione con SACE e Intesa Sanpaolo. Questa operazione supporterà i nostri obiettivi di crescita e rafforzerà il nostro impegno nel fornire valore agli stakeholder. Questo passo si allinea con la nostra strategia di espansione internazionale e dimostra la crescente fiducia che stiamo guadagnando da importanti istituzioni finanziarie globali nel nostro portafoglio di affari. Questa collaborazione è destinata a creare opportunità significative per migliorare ulteriormente le relazioni economiche tra Italia e Qatar".