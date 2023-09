Intesa Sanpaolo, finanziamento da 15 mln al Bioparco ZOOM Torino

Intesa Sanpaolo, erogato finanziamento di 15 milioni di euro per accrescere l’offerta del Bioparco ZOOM Torino

Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 15 milioni di euro destinato ad accrescere l’offerta del Bioparco ZOOM Torino. Nato come piccolo parco indipendente, a 14 anni dalla sua fondazione, ZOOM Torino, con un fatturato di circa 16 milioni di euro, oltre 280 dipendenti e quasi 600 mila visitatori annui, si posiziona oggi come il primo bioparco in Italia per affluenza nonchè una delle più importanti strutture ‘immersive’ nel panorama europeo.

Umberto Maccario, Amministratore Delegato del Bioparco ZOOM Torino, dichiara: "ZOOM Torino è attualmente una tra le prime realtà turistico-educative del Nord Italia grazie ad una vision i cui pilastri imprescindibili sono ricerca, educazione e conservazione delle specie. Ma il parco gioca un ruolo importante anche sull’economia del territorio. Il Lake Eyasi Glamping (unicum in Italia all’interno di una struttura zoologica), inaugurato nel 2021 e frutto di un investimento di oltre 2 milioni di euro, ha contribuito a trasformare il bioparco in destinazione turistica incrementando notevolmente l’indotto, con oltre 45mila pernottamenti e una crescita considerevole dei visitatori provenienti da altre regioni (+150%)".

Un’operazione finanziaria che contribuirà a rafforzare la posizione di ZOOM nel mercato italiano e la sua capacità di proseguire nella creazione di alcune delle migliori best practice nel settore delle strutture zoologiche, come avvenuto nel 2022 con la creazione della Fondazione ZOOM, ente di ricerca per la tutela ambientale.