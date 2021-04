Intesa Sanpaolo, Fondo di Beneficenza record da 16 milioni per il 2021-22

Intesa Sanpaolo presenta le linee guida del Fondo di Beneficenza per il biennio 2021-2022. Al centro i soggetti fragili nel post-Covid

Supporto psicologico a soggetti colpiti dal Covid, inserimento lavorativo dei soggetti fragili e assistenza a giovani e adolescenti in condizione di fragilità. Sono questi i tre perni intorno a cui ruotano le nuove linee guida del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo per il prossimo biennio.

Già fra il 2019 e il 2020 il Gruppo aveva deciso di orientare il suo Fondo a problematiche urgenti come la povertà educativa e la dispersione scolastica, ulteriormente aggravate dalla pandemia, insieme alla violenza di genere e la demenza senile. Ed è in questa direzione che prosegue l’impegno di Intesa Sanpaolo anche nel 2021, in cui per il secondo anno di seguito stanzierà la cifra record di 16 milioni di euro per il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, mettendo fra le sue priorità i soggetti fragili nel periodo post-Covid.

La cifra potrà essere erogata a sostegno delle categorie indicate, sotto forma di liberalità territoriali (fino a 5.000 euro) e liberalità centrali per iniziative su scala territoriale, finanziando progetti di enti non profit impegnati a dare risposta alle problematiche sollevate della crisi sanitaria, economica e sociale.

Durante l’incontro di questa mattina sono stati confermati i requisiti, i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, liberalità a fondo perduto che la Banca erogherà a progetti particolarmente meritevoli, individuati e valutati in base al loro impatto sociale e al track record dell’ente proponente.

“L’Assemblea dei Soci di Intesa Sanpaolo ha la possibilità di assegnare al Fondo di Beneficenza una parte degli utili, e lo fa dal 2016. L’anno scorso abbiamo distribuito 16 milioni di euro, che sono una piccola parte di quello che Intesa Sanpaolo fa per scopi sociali”, ha dichiarato Gian Maria Gros-Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo. “Questo fondo è infatti destinato a progetti complementari a quello che Intesa Sanpaolo fa insieme ad altre forze che agiscono nel sociale, ed è destinato essenzialmente ai territori nei quali la Banca opera, ovvero quasi completamente ai territori italiani, ma anche ai territori dove siamo presenti con banche controllate e, in piccola parte, anche ai Paesi che presentano condizioni di necessità gravi. Rispetto a tutte queste difficoltà, il Fondo di Beneficenza è presente e agisce nell’ambito di un modello che è quello di Intesa Sanpaolo, che nell’intervento del sociale è diventato un esempio, perché ha inserito questo tipo di azioni nel proprio Piano di Impresa. Il fondo oggi ha di fronte altre sfide, che sono la continuazione e l’evoluzione di quelle dell’anno scorso”.

Nel corso della mattina Giovanna Paladino, Responsabile delle Segreteria Tecnica di Presidenza di Intesa Sanpaolo, ha illustrato i tre ambiti d’azione privilegiati, a cui verrà dedicato almeno il 25% del plafond. Si tratta, come anticipato, del supporto psicologico ai malati di Coronavirus e ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, dando una risposta alla “pandemic fatigue” segnalata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Seguono la formazione e l’inserimento lavorativo di soggetti fragili, con particolare attenzione alle nuove povertà, e il supporto ai giovani e agli adolescenti in condizioni di fragilità.

Oltre a queste priorità, il Fondo di Beneficenza continuerà a sostenere progetti inerenti ad altre importanti tematiche sociali come il sostegno al contrasto della povertà educativa e della violenza intra familiare in tutte le sue possibili forme, la povertà sanitaria, le disabilità fisiche e intellettive e, a livello territoriale, lo sport dilettantistico inclusivo.