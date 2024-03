Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia: al via la mostra 'Cristina Mittermeier'

Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia-Torino: annunciata l'apertura della mostra 'Cristina Mittermeier. La grande saggezza'

Dal 14 marzo al 1° settembre 2024, il Museo delle Gallerie d'Italia, Torino, di Intesa Sanpaolo, accoglierà il pubblico per la straordinaria mostra "CRISTINA MITTERMEIER. LA GRANDE SAGGEZZA", curata da Lauren Johnston in collaborazione con National Geographic. Questa esposizione, la prima retrospettiva dedicata alla fotografa in Europa, presenterà circa 90 fotografie che offriranno uno sguardo approfondito sull'importante lavoro di ricerca di Cristina Mittermeier. Fotografa, biologa marina e attivista, Mittermeier ha dedicato gli anni della sua carriera a documentare la straordinaria bellezza del nostro pianeta. Attraverso le sue immagini, ci immergeremo nei paesaggi mozzafiato, nell'evoluzione della fauna selvatica e nelle varie culture e tradizioni delle popolazioni che condividono un legame simbiotico con la natura.

Il percorso espositivo, organizzato attorno ai tre grandi temi del mondo sottomarino, del mondo terrestre e dei popoli tribali, sviluppa l’idea dell’artista di "enoughness” come via per comprendere quale sia il nostro posto all’interno dell’ecosistema globale, invitandoci a una riflessione su quanto e cosa sia per noi ‘abbastanza’ e a prendere in considerazione un’esistenza più sostenibile e consapevole. Mittermeier collabora con comunità di tutto il mondo per raccontare il solido legame che ancora le unisce alla natura e la loro profonda comprensione del delicato equilibrio che sostiene l’ecosistema dell’intero pianeta. Attraverso le sue fotografie testimonia tradizioni, rituali e conoscenze tramandate di generazione in generazione e ci invita a riflettere sulla "grande saggezza" alla base del mondo.

Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, ha affermato: “Cristina Mittermeier cattura nei suoi scatti momenti del pianeta di straordinaria bellezza che emozionano, suscitano meraviglia e ci invitano a riflettere sul rapporto con la natura. Anche in questo nuovo progetto le Gallerie d’Italia di Torino raccontano il presente con la forza positiva della fotografia, capace di coinvolgere e parlare a tanti pubblici, confermando l’importante ruolo sociale che ha un museo attuale, vivo e aperto”.

Le fotografie di Cristina Mittermeier ricordano che gli esseri umani non sono creature isolate, ma membri di una società interconnessa. Utilizzare con saggezza le risorse limitate del nostro pianeta è fondamentale per il futuro dell’umanità, in particolare la salute degli oceani ha un impatto diretto sul nostro clima, sull'aria che respiriamo e sul cibo che consumiamo. Ogni comunità sulla Terra è parte dell’ecosistema globale e le scelte fatte oggi possono plasmare collettivamente il futuro del pianeta. Guardando al futuro, l’umanità ha molto da imparare molto dalla “grande saggezza” del passato. Cristina Mittermeier è co-fondatrice e presidente dell’associazione SeaLegacy, nata nel 2014 dall’unione tra fotografi, registi e scrittori di fama internazionale impegnati da quasi due decenni nella sensibilizzazione per la difesa degli oceani, dalla cui salvaguardia dipende la vita sulla Terra.

La mostra sarà affiancata da un ricco palinsesto di eventi di approfondimento ad ingresso gratuito per il tradizionale public program #INSIDE del mercoledì sera. Ad inaugurare gli appuntamenti un doppio incontro con Cristina Mittemeier in programma giovedì 14 marzo: alle ore 17.30 la fotografa incontrerà il pubblico presso il Bookshop del museo per firmare il catalogo della mostra realizzato da Edizioni Gallerie d’Italia, Skira, disponibile in edizione italiana e inglese. A seguire alle ore 18.30 Mittermeier sarà protagonista dell'evento #INSIDE: "A GREATER WISDOM" per approfondire i temi della mostra, insieme alla giornalista Giulia Zonca.

La mostra presenta inoltre una serie di contenuti audio scaricabili attraverso l’app Gallerie d’Italia, con approfondimenti dedicati. Il museo di Torino, insieme a quelli di Milano, Napoli e Vicenza, è parte del progetto museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca.