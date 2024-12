Intesa Sanpaolo per l'inclusione:un impegno concreto per una società più accessibile

Intesa Sanpaolo, Giornata internazionale delle persone con disabilità: continua l'impegno del Gruppo per l’inclusione

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Intesa Sanpaolo ribadisce il proprio impegno per l’inclusione, arricchendo le iniziative esistenti e introducendone di nuove. Il gruppo si avvale di 80 disability manager che agevolano quotidianamente i colleghi e promuove l’accessibilità in filiali, siti web e sportelli automatici. Grazie a queste azioni, la banca è riconosciuta tra i leader internazionali nella diversità, inclusa la sua presenza nel FTSE Diversity and Inclusion Index – Top 100.

L’attenzione alla diversità è il filo conduttore di diverse attività in ambito sportivo, artistico e cinematografico, progettate per favorire empatia e consapevolezza tra i dipendenti. Le Gallerie d’Italia offrono percorsi esperienziali che valorizzano sensi alternativi alla vista, coinvolgendo i visitatori in esperienze tattili, uditive e olfattive. In parallelo, il Museo del Risparmio di Torino collabora con associazioni come l’Unione Italiana Ciechi e l’Ente Nazionale Sordi per migliorare l’accessibilità, con iniziative come la traduzione in LIS dei contenuti multimediali.

Tra i nuovi strumenti per il personale figura la Società di Mutuo Soccorso, che offre supporto ai dipendenti e alle loro famiglie, affrontando temi come il "Dopo di Noi". A questo si affianca la Fondazione Intesa Sanpaolo, che assegna borse di studio per tesi sulla disabilità. Inoltre, il Fondo di Beneficenza della Presidenza ha incluso i diritti delle persone con disabilità nelle sue priorità per il biennio 2023-2024, sostenendo progetti di contrasto alle discriminazioni.

La banca è impegnata anche in iniziative come la partnership con Dynamo Camp, che dal 2019 accoglie bambini con gravi patologie e le loro famiglie, e il Progetto Comunità Amiche della Disabilità (CAD), nato per promuovere territori più inclusivi. In campo educativo, Intesa Sanpaolo sviluppa programmi di orientamento e inclusione per giovani con disabilità, collaborando con il Terzo Settore per favorire l’acquisizione di competenze utili al mondo del lavoro. Questi progetti rafforzano l’obiettivo di costruire un futuro più inclusivo per tutti, contribuendo al benessere delle comunità.

