Intesa Sanpaolo lancia "Spazio M.U.G." per l'autonomia dei giovani ad Alessandria

Intesa Sanpaolo promuove "Spazio M.U.G.": un hub per la formazione e l'autonomia dei giovani ad Alessandria

Ad Alessandria nasce un nuovo spazio dedicato ai giovani, "Spazio M.U.G. – Movimenti di Ultima Generazione per l’Autonomia dei Giovani", un progetto innovativo promosso dall’Associazione Cultura e Sviluppo, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e CESVI. L'obiettivo è creare un luogo formativo e sperimentale, pensato e gestito direttamente dai ragazzi, che renda la città e l'Università più attrattive, contrasti l'abbandono scolastico e favorisca lo sviluppo dei giovani talenti. Grazie a questo progetto, i ragazzi potranno acquisire competenze trasversali e socio-emotive, partecipare a percorsi di formazione e lavorativi, e progettare eventi culturali su temi di loro interesse.

Il progetto, supportato dal Programma Formula di Intesa Sanpaolo, mira a raccogliere 100.000 euro attraverso la piattaforma di crowdfunding For Funding, con una campagna attiva fino a dicembre. Intesa Sanpaolo parteciperà devolvendo 2 euro per ogni acquisto online di alcuni prodotti, coinvolgendo anche altre società del Gruppo. I fondi saranno destinati all'adeguamento degli spazi per garantire autonomia gestionale ai giovani, inclusi lavori di ristrutturazione come l'abbattimento di un muro e l'insonorizzazione di una parete. Inoltre, saranno realizzati corsi di formazione su imprenditorialità, progettazione e gestione economica, con tirocini lavorativi e borse di studio.

Grazie al progetto, potranno usufruire del nuovo spazio circa 500 giovani, entro i 35 anni, tra cui universitari, studenti delle scuole superiori e altri giovani che partecipano alle attività e agli incontri formativi e che gestiscono lo spazio. Si auspica di coinvolgere fino a 150 giovani nelle attività formative e circa 350 negli eventi culturali. Allo stesso tempo, verranno raggiunte anche la comunità locale, il polo universitario cittadino nonché le aziende e gli enti del terzo settore locali che saranno coinvolti nel programma attraverso l'inserimento lavorativo di giovani proattivi e dinamici.

Alessio Del Sarto, Direttore di Associazione Cultura e Sviluppo, ha dichiarato: "L'Associazione Cultura e Sviluppo ha da sempre tra i suoi obiettivi principali quello di supportare i giovani nel proprio percorso di crescita, personale e come cittadini attivi di una comunità. Attraverso Spazio M.U.G. sarà possibile per loro non solo prendere parte a importanti occasioni di formazione, ma anche sperimentarsi nella gestione di uno spazio da animare, progettare, vivere. Inoltre, le competenze che svilupperanno all'interno dello spazio saranno loro utili per destreggiarsi al meglio anche in ambito professionale, lavorativo oltre che, forse elemento ancora più importante, nelle esperienze che la vita porrà loro davanti".

"Il sostegno alle famiglie fa parte della nostra storia: un impegno che tuttora sentiamo molto, in particolare verso i giovani, che accompagniamo nelle varie fasi della vita. Anche per questo abbiamo scelto con CESVI di promuovere il progetto dell’Associazione Cultura e Sviluppo, che offre ai ragazzi importanti opportunità di crescita e di inclusione. Intesa Sanpaolo è un’istituzione a servizio del territorio e delle comunità locali: con il Programma Formula raccontiamo e supportiamo i progetti a più alto impatto, mobilitando la nostra rete di contatti e risorse, e aumentando le possibilità di raggiungimento degli obiettivi", ha commentato Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo.