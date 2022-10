Intesa Sanpaolo, Messina riceve laurea honoris causa in Ingegneria

Intesa Sanpaolo, il Politecnico di Bari conferisce al CEO Carlo Messina la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria gestionale

Carlo Messina, Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, ha ricevuto oggi dal Politecnico di Bari la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria gestionale, durante una cerimonia tenutasi nell'aula magna del dipartimento di Architettura. "È un grande onore per me ricevere questo riconoscimento in questo territorio che mi è vicino dal punto di vista personale. Desidero ringraziare il Rettore Francesco Cupertino per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento di cui sono molto onorato e la Professoressa Ilaria Giannoccaro per le belle parole spese nei miei confronti. Per questa importante occasione ho ritenuto dedicare questa mia lectio al fondamentale ruolo che il Mezzogiorno riveste nell’ambito della crescita dell’intero Paese". Queste le parole d'esordio e di ringraziamento di Messina, che ha infatti tenuto poco dopo una lectio magistralis dal titolo "Un nuovo Mezzogiorno per l'Italia di domani e il ruolo di Intesa Sanpaolo per la crescita e la coesione".

La presenza di Intesa Sanpaolo nel Mezzogiorno

"I successi raggiunti sono il risultato di un lavoro di squadra: in Intesa Sanpaolo abbiamo 100mila persone che lavorano tutte per lo stesso obiettivo e tutte meritano di avere lo stesso tipo di felicitazione per il modo in cui lavoriamo" ha sottolineato il CEO Messina durante la cerimonia.

Il Gruppo presidia il territorio meridionale attraverso due Direzioni Regionali. Il forte radicamento della Banca nel Sud Italia ha origini storiche grazie all’eredità del Banco di Napoli, che venne assorbito in Sanpaolo IMI alla fine del 2002 e, cinque anni dopo, con l’ulteriore fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa, entrò a far parte del maggior gruppo bancario italiano: Intesa Sanpaolo. La Banca impiega nel Mezzogiorno circa 12.000 persone ed è presente con circa 800 sportelli. Nel primo semestre del 2022, Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 5,5 miliardi di euro a famiglie e imprese meridionali. Nel Mezzogiorno, inoltre, il Gruppo detiene il 22,6% della quota di mercato degli impieghi, il 30,8% dei mutui e il 46,9% del credito alle imprese. La raccolta indiretta è pari al 22,7% e una delle leve di crescita del territorio è rappresentata dal supporto alle filiere produttive.

Gli innovation Hub di Bari e Napoli

L’Innovation Hub di Bari, realizzato da Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con il Politecnico di Bari, ha organizzato 20 workshop in cui la Banca ha favorito il confronto tra domanda e offerta di tecnologia. Si sono incontrate oltre 30 startup con più di 600 aziende clienti del territorio, favorendo diversi matching di innovazione. In Basilicata, Puglia e Molise il Gruppo ha erogato, a giugno 2022, oltre 10 milioni di euro di finanziamenti a startup e PMI innovative.

L’Innovation Hub di Napoli, realizzato nel 2017 da Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con l’Università Federico II, ha organizzato 25 workshop in cui la Banca ha favorito il confronto tra domanda e offerta di tecnologia. Si sono incontrate oltre 40 startup con più di 750 aziende clienti del territorio, favorendo diversi matching di innovazione. In Campania, Calabria e Sicilia il Gruppo ha erogato, a giugno 2022, 17 milioni di euro di finanziamenti a startup e PMI innovative.

Le zone commerciali speciali

Intesa Sanpaolo ha sin dal 2017 partecipato attivamente alla promozione delle ZES (Zone Economiche Speciali) del Mezzogiorno, dedicando un plafond di 1,5 miliardi di euro agli insediamenti produttivi e alle opere di adeguamento infrastrutturale di queste aree. Inoltre, il Gruppo ha sottoscritto un accordo con il FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) che prevede 330 milioni di euro per nuovi finanziamenti a tassi agevolati destinati a micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Di questi 330 milioni, 100 sono destinati proprio alle ZES. Da diversi anni è operativo anche un desk specializzato della Banca per gli investitori interessati, che offre supporto ottimizzando i business plan presentati. Intesa Sanpaolo ha anche promosso le ZES presso investitori internazionali con specifiche missioni all’estero, come quelle di Dubai e Pechino. Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli) e con l’Autorità di sistema portuale del mar Ionio (Taranto) per lo sviluppo dell’attività portuale e dell’economia a essa collegata con importanti impatti positivi anche per l’entroterra pugliese. Altri accordi di collaborazione sono stati siglati con il Commissario Straordinario della ZES Campania, i Commissari Straordinari delle ZES siciliane e il Commissario Straordinario della ZES Abruzzo.

Terra Next

A Napoli nel mese di febbraio è stato lanciato Terra Next, il programma di accelerazione per startup e PMI innovative operanti nel settore della bioeconomia. Terra Next vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center in qualità di co-ideatore e promotore, e il supporto di Cariplo Factory che gestisce operativamente il programma. Con una dotazione iniziale di circa 3,8 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital, oltre a circa 1,3 milioni stanziati da Intesa Sanpaolo Innovation Center e i corporate partner, Terra Next è progettato su un asse temporale di 3 anni. Ogni anno si svolgerà un percorso di accelerazione di 12 settimane con base a Napoli, nel quale le startup selezionate avranno l’opportunità di crescere attraverso mentorship, formazione, networking e momenti di approfondimento frontale dedicati al consolidamento della value proposition e del modello di business.

ESG LAB

Con l’obiettivo di favorire nuovi investimenti sostenibili, Intesa Sanpaolo ha realizzato due Laboratori ESG (Environmental Social Governance) nel Mezzogiorno. Uno ha sede a Bari e Taranto, l’altro a Napoli e Palermo. L’iniziativa, nata in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, prevede un plafond dedicato di 500 milioni di euro per ogni Laboratorio.

L'asilo nido di Intesa Sanpaolo nel Policlinico di Bari

Il 4 ottobre è stato inaugurato a Bari, presso il Policlinico Ospedale Giovanni XXIII, il settimo Nido dei bimbi realizzato nell’ambito del Programma Intesa Sanpaolo per bambini lungodegenti. Attraverso questa iniziativa, Intesa Sanpaolo offre ai bambini 0-3 anni colpiti da patologie onco-ematologiche, presso i reparti in cui sono ricoverati, un’opportunità educativa gratuita e altamente specialistica, realizzando servizi nido a marchio PAN, Servizi per l’infanzia. L’obiettivo del servizio nido è aiutare i bambini a superare l’isolamento sociale e psicologico derivanti dalla malattia, dalle pesanti cure e dalla lungodegenza, favorendone lo sviluppo cognitivo e affettivo attraverso programmi adeguati seguiti da educatrici qualificate, in un ambiente il più possibile sereno e fecondo. Dal 2017 è attivo a Napoli l’asilo nido per i piccoli pazienti del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Pausilipon.

L'iniziativa con la Cooperativa Sociale 'Semi di vita'

Nel biennio 2020-2021 Intesa Sanpaolo e la cooperativa sociale Semi di Vita di Bari hanno realizzato insieme il progetto (Ri) Abilita, agricoltura sociale per i giovani dell’area penale, offrendo soluzioni per il recupero e l’inserimento socio-lavorativo di ragazzi sottoposti a provvedimenti di natura penale e giovani usciti dal percorso di pena, attraverso importanti progetti di agricoltura sociale.

Resto del Sud

Intesa Sanpaolo aderisce all’iniziativa di Invitalia dal 2018. Il progetto punta a favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno grazie all’erogazione a fondo perduto del 50% del finanziamento.

Giovani e Lavoro

Il programma Giovani e Lavoro prevede corsi di formazione gratuita in partnership con Generation Italy organizzati sulla base dei reali bisogni delle aziende per accompagnare 5.000 giovani tra i 18 e i 29 anni nel mercato del lavoro. Il progetto si concentra sui settori hi-tech (Java e industria 4.0), vendite, alberghiero e ristorazione. Sono stati formati oltre 700 giovani al Sud. Il tasso di assunzione per le classi terminate nel 2021 è stato dell’80%.

YEP – Young WOMEN Empowerment Program

Intesa Sanpaolo partecipa attivamente al programma YEP – Young Women Empowerment Program, volto alla valorizzazione del talento femminile con focus specifico sul Sud Italia. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Ortygia Business School, prevede un percorso di mentoring rivolto a oltre 130 giovani studentesse meridionali, beneficiando, tramite affiancamento individuale, dell’esperienza di donne manager e professioniste di Intesa Sanpaolo. Sei atenei del Sud Italia hanno sostenuto queste studentesse specializzate in materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

“Per merito" e Fondo StudioSì

Grazie a “Per Merito”, la linea di credito non garantita dedicata a tutti gli studenti universitari residenti in Italia che studiano nel nostro Paese o all’estero, sono stati erogati dall’inizio del 2019 oltre 160 milioni di euro, di cui circa un terzo al Sud. Si aggiunge all’offerta anche l’iniziativa del Fondo StudioSì, promossa dal MUR e da BEI, che sostiene gli studenti impegnati in percorsi di istruzione terziaria (solo laurea specialistica) coerenti con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), residenti o iscritti negli atenei delle regioni del Sud Italia. L’iniziativa consente di erogare prestiti a tasso zero agli studenti universitari, fino a 50.000 euro da restituire in massimo 20 anni senza garanzie, per far fronte a spese d’iscrizione, residenza, acquisto dei libri e altri costi connessi allo studio. Il Fondo ha accordato ai giovani meridionali oltre 12 milioni di euro.

Gli accordi con le università

Intesa Sanpaolo collabora con oltre 60 università italiane e straniere (16 nel Sud Italia) tra cui l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università della Campania Vanvitelli, l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, la Business School of Management della Calabria, il Politecnico di Bari e l’Università di Bari, atenei a Salerno, Cagliari, Sassari, Palermo, Catania e altri. Sono inoltre più di 450 le scuole con cui Intesa Sanpaolo ha collaborato su temi di educazione finanziaria, inclusione e sostenibilità, in particolare nei progetti WEBECOME e Z Lab nell’ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex alternanza scuola-lavoro).

LE GALLERIE D’ITALIA – Napoli

Il 21 maggio 2022 Intesa Sanpaolo ha inaugurato le “Gallerie d’Italia – Napoli”, nel centrale e monumentale edificio storico dell’ex Banco di Napoli in via Toledo 177. Si tratta una riqualificazione architettonica di grande impatto realizzata da Michele De Lucchi – AMDL Circle. Nel museo, che è parte di una rete di musei presenti anche nelle città di Milano, Torino e Vicenza, è esposta una selezione di dipinti e sculture di ambito napoletano e meridionale dagli inizi del XVII ai primi decenni del XX secolo, a partire dal capolavoro della collezione Intesa Sanpaolo, il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, oltre a nuovi itinerari dedicati alle ceramiche attiche e magnogreche e all’arte moderna e contemporanea.