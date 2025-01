Intesa Sanpaolo avvia la partnership con Grenke per rafforzarsi nel noleggio operativo di beni strumentali

Intesa Sanpaolo, siglata partnership industriale con Grenke AG per consolidare la propria posizione nel settore del noleggio operativo di beni strumentali

Intesa Sanpaolo ha siglato una partnership industriale con Grenke AG, mirata a consolidare la propria posizione nel settore del noleggio operativo di beni strumentali, un ambito strategico che risponde ai bisogni delle PMI, andando oltre i tradizionali servizi finanziari. Questo tipo di noleggio consente alle imprese di rinnovare le proprie dotazioni operative senza incidere negativamente sulla struttura finanziaria, offrendo al contempo vantaggi fiscali grazie alla deducibilità degli oneri.

L’interesse di Intesa Sanpaolo per il noleggio operativo è iniziato nel 2017, quando la banca, sotto la guida del CEO Carlo Messina, ha avviato una collaborazione tra Forvalue, società interamente controllata dal Gruppo all’epoca, ed Euroconsult per proporre soluzioni non finanziarie legate ai beni a noleggio. Nel 2020, Intesa Sanpaolo ha acquisito Euroconsult, costituendo Intesa Sanpaolo Rent Foryou, di cui ha progressivamente consolidato la proprietà fino a detenere il 100% del capitale nel 2022. In questi anni, la banca ha lavorato per migliorare la qualità del portafoglio e ampliare le reti e i canali distributivi.

L’accordo con Grenke AG, soggetto alle autorizzazioni necessarie, prevede il trasferimento della partecipazione completa di Intesa Sanpaolo in Intesa Sanpaolo Rent Foryou a Grenke Locazione, la società italiana del Gruppo Grenke. Con questa operazione, Intesa Sanpaolo acquisirà una partecipazione del 17% nella società, mentre il restante 83% resterà in mano al Gruppo Grenke. Questa partnership darà vita a un nuovo leader del settore, che potrà beneficiare dell’accesso alla vasta base clienti di Intesa Sanpaolo, composta da oltre un milione di aziende, tra grandi imprese, PMI e microbusiness, oltre a un portafoglio di prodotti e servizi diversificato che spazia dall’healthcare alla tecnologia avanzata, all’hospitality, con una particolare attenzione all’energia green.

Inoltre, il nuovo player potrà contare su un’ampia rete di distribuzione, composta da circa 250 filiali dedicate alle grandi PMI, 246 filiali per il settore agribusiness e oltre 2.500 filiali a supporto di piccole e medie imprese, oltre a un canale diretto per i clienti della Divisione IMI Corporate & Investment Banking. A questa struttura si aggiunge il consolidato modello operativo di Grenke, caratterizzato da una combinazione tra forza vendita interna e un network di collaboratori esterni, distribuiti capillarmente sul territorio italiano. L’accordo prevede anche il coinvolgimento di Forvalue, già partner di Intesa Sanpaolo, che opererà come agenzia dedicata.

“Grazie all’accordo con Grenke, primario operatore del mercato, raggiungiamo la leadership nel noleggio operativo rafforzando la gamma di servizi non finanziari offerti da Intesa Sanpaolo”, ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. “L’esperienza maturata in questi anni con Rent Foryou ci ha consentito di individuare il partner migliore per rafforzare il nostro posizionamento competitivo in un settore in crescita e per sostenere il business dei nostri clienti con l’offerta più efficace rispetto ai loro bisogni”.

Per la gestione e finalizzazione dell’operazione, Intesa Sanpaolo ha collaborato con KPMG come Advisor Finanziario, Bain & Company per la consulenza industriale e BDO Law insieme a PwC TLS per il supporto legale.