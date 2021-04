Intesa Sanpaolo, pubblicata la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020

Intesa Sanpaolo, l’impegno per la sostenibiltà del Gruppo nella “Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020”

Intesa Sanpaolo ha pubblicato la “Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020”, un documento strutturato e organico che rappresenta, anche attraverso un set di indicatori quantitativi, le performance in ambito ESG (environmental, social, governance) e i risultati raggiunti dal Gruppo nel 2020. Anche durante un anno di complessità straordinaria, il Gruppo ha continuato a essere un punto di riferimento nella sostenibilità sociale, culturale e ambientale, in linea con gli impegni assunti con il Piano di Impresa 2018-2021. Nel corso dell’anno è stata istituita la Cabina di Regia ESG, a supporto del Comitato di Direzione, con la nomina di Sustainability Manager in ciascuna Area e Divisione per rafforzare la proposizione strategica e coordinare tutte le iniziative di sostenibilità. Nel 2020, Intesa Sanpaolo è stata in prima linea per supportare il Paese di fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale, grazie alla capacità di essere tra le banche europee più solide e profittevoli e generare benefici per tutti gli stakeholder.

Tra i principali risultati 2020 dell’impegno di sostenibilità del Gruppo vi sono un nuovo credito ad alto impatto sociale decuplicato a €37,2 miliardi (di cui €31,9mld di finanziamenti erogati a supporto di famiglie e imprese a fronte dell’emergenza COVID-19), più di €470 milioni al Terzo Settore, leadership negli investimenti sostenibili con il 23% della quota di mercato per patrimoni di fondi SRI in Italia con raccolta netta in significativo incremento a €8,4 mld, il 60% delle attività digitalizzate e infine l’accelerazione della transizione ambientale con oltre €2,5 miliardi di finanziamenti in ambito Green e Circular Economy.

Tutte le iniziative messe in campo testimoniano il contributo del Gruppo alla generazione di un cambiamento positivo a livello globale attraverso un impegno che, considerando l’attività di finanziamenti erogati a supporto di famiglie e imprese e gli investimenti, si estende a tutti gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU. In particolare, il contributo del Gruppo è focalizzato su 12 obiettivi: Sconfiggere la povertà; Salute e benessere; Istruzione di qualità; Parità di genere; Energia pulita e accessibile; Lavoro dignitoso e crescita economica; Industria, innovazione e infrastrutture; Ridurre le disuguaglianze; Città e comunità sostenibili; Consumo e produzione responsabili; Lotta al cambiamento climatico; Pace, giustizia e istituzioni forti.