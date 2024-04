Intesa Sanpaolo e Quid Informatica, siglato accordo per lo sviluppo digitale

Intesa Sanpaolo e Quid Informatica, insieme per lo sviluppo digitale del gruppo

Intesa Sanpaolo e Quid Informatica hanno sottoscritto un accordo quadro che consentirà a isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo al centro del piano industriale e dello sviluppo tecnologico del Gruppo bancario, il lancio nei prossimi mesi dei prodotti di finanziamento per la propria clientela. Qinetic fornirà il sistema core e le funzioni specialistiche per la gestione del ciclo di vita di prestiti personali e mutui di isybank, contribuendo alla trasformazione digitale con un prodotto cloud-ready, unitamente ai successivi servizi di manutenzione applicativa a supporto dell’esercizio.

Qinetic è una piattaforma per la gestione dei processi del credito ideata e sviluppata per supportare gli operatori del settore dei servizi finanziari nel processo di trasformazione digitale con un prodotto cloud-ready, assicurando la copertura dell’intero ciclo di vita dei processi di credito al consumo, dall’origination al post-vendita sino all’estinzione. Affermatasi in pochi anni sul mercato consumer finance con 1,6 milioni di rapporti e oltre 20 miliardi di crediti gestiti, Qinetic è una piattaforma tecnologica all’avanguardia, punto di riferimento nel mercato italiano, in linea con la visione evolutiva di Intesa Sanpaolo: cloud native, flessibile e di semplice integrabilità con i servizi della banca.

Enrico Bagnasco, responsabile dell’Area di Coordinamento Group Technology & Services, sottolinea: “Intesa Sanpaolo ha l’ambizione di essere la prima Banca tier 1 ad adottare completamente soluzioni di core banking di prossima generazione basate sul cloud. Gli elementi chiave della nuova piattaforma digitale saranno l’adozione di applicazioni cloud-native, modulari, sicure, scalabili e sempre disponibili. In tale ottica abbiamo selezionato, tra gli altri, la piattaforma Qinetic che, rispondendo alle caratteristiche descritte, sarà la base di partenza per sviluppare, secondo requisiti proprietari, la modernizzazione dei finanziamenti per i segmenti retail e imprese”.

"Avere superato con successo una capillare selezione ed essere stati prescelti da una Banca leader di mercato", commenta Stefano Bertoli, CEO di Quid Informatica, "rappresenta una tappa fondamentale del percorso di crescita di Quid ed un riconoscimento della qualità del prodotto Qinetic e della sua portata innovativa al servizio del nuovo modello di banca digitale che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha affidato ad isybank. Al di là degli aspetti contrattuali, poter contribuire a rendere eccellente la relazione tra banca e clienti rappresenta per noi uno stimolo supplementare e coerente con l’etica aziendale di Quid che prevede di generare valore a consumatori e aziende nostre clienti".