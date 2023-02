Intesa Sanpaolo sostiene il progetto "Fonte Viva"

Intesa Sanpaolo per "Fonte Viva", un progetto di crowdfunding con il Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

“Fonte viva”, il progetto del Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) di Belluno destinato a coltivare legami di comunità nella periferia della città, viene sostenuto da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione CESVI, attraverso il Programma Formula. Il progetto punta a creare due luoghi di incontro e inclusione sociale, per la popolazione ed in particolare le persone in condizione di fragilità, attraverso interventi di ottimizzazione delle risorse naturali ed il miglioramento dei terreni agricoli. Nella piana di Crede, nel Comune di Belluno, verrà ripristinata una serra per la coltivazione di ortaggi, riscaldata con caldaia a biomassa, utilizzando la legna del bosco che circonda la Comunità e sarà migliorata la produzione agricola di colture locali per la commercializzazione negli agrimercati. Nella frazione di Castion, nella periferia della città di Belluno, saranno invece realizzati circa 5 lotti da destinare a orti sociali, a favore della cittadinanza.

Nelle varie attività, saranno coinvolte le persone fragili inserite nei percorsi riabilitativi e socio-lavorativi, attraverso progetti individualizzati di formazione e di inserimento lavorativo. In particolare, i fondi raccolti serviranno per: realizzare una serra riscaldata con caldaia a biomassa; implementare l’approvvigionamento idrico con recupero dell’acqua della fonte naturale; acquistare attrezzature agricole quali una motozappa, un trattorino rasaerba e una motosega; realizzare un impianto di drenaggio e irrigazione del terreno per gli orti sociali; allestire 5 lotti per orti sociali con vialetti di accesso, delimitazione lotti e ricovero attrezzi; finanziare 6 borse lavoro per tirocini della durata di 6 mesi; coprire i costi del personale educativo e di tutoraggio dei percorsi individualizzati e per la gestione degli orti sociali.

Fonte Viva coinvolgerà direttamente circa 10 persone in condizione di fragilità, tra i 18 e i 67 anni, inserite in percorsi riabilitativi, quali persone dipendenti, persone disabili e persone in stato di svantaggio economico e/o sociale. Circa 5 nuclei familiari saranno invece coinvolti negli orti sociali. I miglioramenti apportati, grazie al progetto e la realizzazione della serra, saranno fruibili anche dagli ospiti della comunità terapeutica di Crede, per attivare interventi di ergoterapia e di formazione al lavoro, favorendo una sostenibilità nel tempo delle attività agricole e dei percorsi personalizzati.

Il Presidente del Ce.I.S., don Gigetto De Bortoli, ha dichiarato: “Quest’occasione potrà permettere al Ce.I.S. di Belluno di promuovere le relazioni e la condivisione di spazi e di appartenenza sociale e stimolare l’integrazione delle fasce più deboli e bisognose di evoluzione verso il miglioramento. Da sempre il Ce.I.S. è impegnato nel promuovere il contrasto all’isolamento e alla solitudine, particolarmente presente nelle aree montane”.

“Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo importante progetto del Ce.I.S. di Belluno che coniuga la riqualificazione del territorio e l’attenzione per le persone fragili", commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo. "Il programma Formula, in collaborazione con Fondazione CESVI e altre importanti realtà locali, valorizza le specificità dei vari territori, come testimonia questa iniziativa che ha un forte risvolto in termini di sostenibilità ambientale e sociale, perché andrà a realizzare un luogo di aggregazione inclusiva in cui persone e famiglie avranno l’opportunità di occuparsi di un’attività a beneficio della collettività e dell’ambiente”.

Una nobile causa che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’obiettivo, nello specifico, è raccogliere 120 mila euro entro la fine di marzo. Partner di progetto sarà la Cooperativa Agricola Cooperativa Sociale Mani Intrecciate che collabora stabilmente con il Ce.I.S. per le attività di inserimento lavorativo: la cooperativa si occuperà della realizzazione dei lavori ed è l’ente ospitante dei tirocini.