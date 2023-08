Intesa Sanpaolo, torna a Parigi la 2ª edizione di "Italian Excellences"

Intesa Sanpaolo porta a Parigi le MID Corporate italiane quotate con Italian Excellences 2023

Intesa Sanpaolo presenta la seconda edizione di “Italian Excellences 2023, Mid Corporate Conference” promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, e dalla Direzione Studi e Ricerche, guidata da Gregorio De Felice, e dedicata in prevalenza a società quotate sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana. L’evento, in programma per il 10 e 11 ottobre 2023 a Parigi e organizzato in collaborazione con Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, registra numeri in crescita rispetto allo scorso anno sia per le aziende presenti, che hanno raggiunto quota 50, sia per gli investitori italiani e internazionali che hanno già manifestato interesse a partecipare. L’iniziativa ha infatti l’obiettivo di offrire alle piccole e medie imprese italiane quotate l’opportunità di presentare agli investitori istituzionali d’oltralpe i risultati raggiunti e le prospettive future.

Massimo Mocio, Deputy Chief e Responsabile Global Banking & Markets della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo sottolinea: “Alla luce del successo dello scorso anno, Italian Excellences si conferma un evento di riferimento per i tanti investitori internazionali interessati alle eccellenze italiane. L’iniziativa, inoltre, sottolinea la vivacità delle piccole e medie imprese del nostro Pease e la capacità del tessuto produttivo di rinnovarsi e di crescere, sia in ambito nazionale, sia sui mercati esteri. Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco delle realtà imprenditoriali affiancandole e supportandole nei loro progetti di sviluppo e di internazionalizzazione”.

L’evento vede la collaborazione tra le strutture Equity Research e Corporate Broking Research della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e l’area Equity Sales di Global Markets Sales & Platform della Divisione IMI CIB. La due giorni si articolerà in una serie di incontri one-to-one e di gruppo tra investitori istituzionali e le 50 società quotate del segmento Euronext STAR Milan coperte dalla ricerca di Intesa Sanpaolo.