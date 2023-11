Iren: confermata la presenza a 4Weeks4Inclusion, focus sul Women Empowermen

Iren partecipa a 4Weeks4Inclusion: un’occasione per raccontare l’impegno del Gruppo sui temi del Women Empowerment

Iren aderisce anche per il 2023 a 4Weeks4Inclusion (4W4I), il principale progetto internazionale in Italia dedicato alla sensibilizzazione sull’inclusione e sulla valorizzazione delle diversità. Il Gruppo parteciperà con un incontro dal titolo “Genere, salute e lavoro: opinioni a confronto”, che verrà trasmesso in streaming sul sito ufficiale dell’iniziativa mercoledì 8 novembre alle ore 13. L’evento è organizzato in collaborazione con Medlavitalia, realtà specializzata in medicina del lavoro, e vedrà un confronto tra il dottor Luca Buzio, Medico Coordinatore del Gruppo Iren e Senior Partner di Medlavitalia, e Alessandro Rusciano, Direttore Personale e Organizzazione Iren.

Il panel sarà dedicato al tema delle differenze di genere nell’ambito della salute e alle ricadute che queste possono avere anche sul piano lavorativo: un’occasione per approfondire obiettivi e specificità della medicina di genere, nonché per illustrare l’esperienza e le buone pratiche che il Gruppo Iren dedica al benessere delle proprie persone e in particolare delle lavoratrici. Sul tema della salute delle proprie persone, il Gruppo promuove numerosi servizi e iniziative, anche dedicati alla popolazione aziendale femminile, consolidando negli ultimi anni un progetto di telemedicina, che offre ai dipendenti un supporto di teleconsulto medico attivo tutti i giorni.

A questo si affianca un forte impegno dell’azienda per l’uguaglianza di genere, in linea con quanto definito dall’Agenda 2030, e rivolto a garantire una presenza sempre maggiore e qualificata di lavoratrici all’interno del Gruppo. Un impegno che vede una corrispondenza anche negli obiettivi del Piano industriale, tra i quali quello di raggiungere il 30% di manager donne in azienda entro il 2030. Promossa da TIM, con circa 400 partner, l’edizione 2023 della 4W4I proseguirà fino al 6 dicembre per affrontare il tema della diversità e dell’inclusione attraverso dialoghi, eventi, ospiti al fine di evidenziare come questi elementi possano diventare veri e propri motori di sviluppo per le organizzazioni. Tutti gli eventi della 4W4I, compreso quello promosso da Iren, sono tramessi in streaming sul sito ufficiale; successivamente saranno messi a disposizione in rete nella sezione on demand del sito.