Iren guarda al futuro con sviluppo rinnovabili e comunità energetiche

Iren: al K.EY Energy Summit mette al centro lo sviluppo delle comunità energetiche e delle rinnovabili

I temi legati alla transizione energetica sono al centro del dibattito nazionale ed internazionale e l’appuntamento annuale K.EY Energy Summit, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, è un’importante occasione per discuterne i diversi aspetti ed opportunità. Sostenibilità, comunità energetiche, smart cities e rinnovabili, sono gli argomenti che scrivono oggi il futuro dell’energia e che sposano gli obiettivi del Gruppo Iren, presente a Rimini in occasione di K.EY.

Durante gli appuntamenti tenutisi alla più importante fiera europea dedicata al mondo delle rinnovabili, della tecnologia ed efficienza energetica, il Gruppo Iren ha potuto raccontare il proprio percorso di sviluppo e i progetti in corso, mettendo in luce diversi aspetti salienti, dall’importanza delle comunità energetiche, un nuovo modo di produrre energia sostenibile e condiviso che porta con sé numerosi vantaggi, alle sfide in materia di rinnovabili, cui si dedica l’area business Iren Green Generation.

Un’occasione dunque per raccontare ciò che Iren porta avanti in termini di efficientamento energetico sugli immobili per i territori, per le imprese e per i cittadini, aspetti deputati a Iren Smart Solution, società del Gruppo che si occupa di efficienza energetica, insieme a Iren Mercato, che si occupa delle filiere dei clienti individuali e dei condomini, spiega Roberto Conte, Amministratore Delegato Iren Smart Solutions.

Le parole di Roberto Conte, Amministratore Delegato Iren Smart Solutions ad affaritaliani.it

Durante la giornata che ha visto protagonista il Gruppo Iren, l'Amministratore Delegato di Iren Smart Solutions, Roberto Conte, ha spiegato: “Oggi presentiamo in modo particolare la nostra idea di comunità energetica che rappresenta un po' il paradigma del nostro Piano Strategico, in quanto si uniscono alle nostre comunità energetiche e la nostra visione i temi della digitalizzazione, della decarbonizzazione e, in generale, del tema della sostenibilità, ma soprattutto quello della qualità dei servizi ai nostri territori e alle comunità che noi oggi serviamo".

Nel prossimo futuro, il ruolo delle comunità energetiche può essere determinante da molteplici punti di vista, specie considerando come in questo momento, con la crisi energetica che ha portato a una forte accelerazione sui processi della transizione, sia diventato un tema di primaria importanza. Occorre perciò accompagnare l'intera società, dai cittadini, alle imprese, nei percorsi di efficientamento, prosegue Conte: "La comunità energetica è un nuovo modo di essere protagonista nella produzione e nel consumo di energia. Credo sia veramente importante, oggi, comprendere la centralità di questi temi e credo fortemente che partecipare attivamente alla produzione e sostenibilità dell'energia rappresentino un elemento fondamentale per ingaggiare e coinvolgere le comunità".

"Il nostro Piano è importante, abbiamo un notevole piano di investimento sulle rinnovabili e in particolare sulle comunità energetiche: fino al 2030 immaginiamo di realizzare circa 400 megawatt di potenza installata, coinvolgere più o meno 250.000 persone in questo nuovo modo di produrre energia e di installare 8000 nuovo impianti", conclude Roberto Conte.

Il commento di Paolo Mezzena, Direttore Rinnovabili di Iren ad affaritaliani.it

Paolo Mezzena, Direttore Rinnovabili di Iren, spiega la direzione intrapresa dal Gruppo e delineata nel Piano Industriale, dove si scommette sulla transizione energetica e sullo sviluppo delle rinnovabili. L'obiettivo posto è la realizzazione di 2,2 gigawatt di capacità rinnovabili in Italia al 2030, costituite dal 70% in fotovoltaico e 30% eolico, distribuite equamente su tutto il territorio italiano. Il Piano ha preso subito il via grazie all'acquisizione di due impianti fotovoltaici e all'avvio di una struttura operativa in grado di sviluppare progetti capaci di raggiungere gli obiettivi preposti.

"All'interno di Iren, con la divisione Iren Green Generation", prosegue Paolo Mezzena, "società dedicata nata nel 2022, conduciamo attività di origination in cui cerchiamo opportunità, terreni adatti a sviluppare le rinnovabili, accanto ad attività di permitting per avviare gli iter autorizzativi, progettazione, costruzione degli impianti e la loro stessa manutenzione. Stiamo ragionando su molte opportunità e pensiamo che Iren sia, in qualità di multi-utility, un attore importante in questa fase in cui è sempre più fondamentale garantire al Paese la transizione e l'indipendenza energetica a vantaggio dell'economia, dell'ambiente, di un'efficienza energetica maggiore".