Iren: presentati i risultati al 31 dicembre 2023, EBITDA pari a €1,2 mld

Iren annuncia i risultati al 31 dicembre 2023: EBITDA in forte crescita pari a 1,2 miliardi di euro, +14% rispetto all’esercizio 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Iren ha annunciato oggi i risultati consolidati al 31 dicembre 2023, confermando la solidità finanziaria e operativa del Gruppo nonostante un contesto macroeconomico complesso. Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo, ha dichiarato: “Approviamo oggi importanti risultati con l’EBITDA in crescita del 14% e un aumento dell’utile netto del 13%: ciò evidenzia ancora una volta la validità del modello di business di Iren e la capacità di adattarsi rapidamente alle mutazioni dello scenario macroeconomico, climatico ed energetico, fornendo ai clienti e cittadini servizi di sempre maggior qualità.

"Tale attitudine rafforza il ruolo di Iren quale partner affidabile nella transizione energetica e nella creazione di valore per il territorio e per le comunità nonché per i propri azionisti: i risultati appena approvati ci consentono di proporre un dividendo in forte crescita dell’8% e pari a 11,88 c€/azione, con un pay-out del 60%. Nonostante gli importanti investimenti che ci hanno permesso di raggiungere il target di capacità rinnovabile pari a 800MW e l’avvio di nuovi impianti per l’economia circolare, siamo riusciti, grazie ai flussi di cassa generati e all’ottima gestione del capitale circolante netto, a contenere l’incremento dell’indebitamento mantenendo il rapporto IFN/EBITDA pari a 3,3x. Infine, comunichiamo con orgoglio di aver effettuato oltre 1.100 assunzioni nel corso dell’anno appena concluso”, ha concluso Dal Fabbro.

Il Vicepresidente di Iren Moris Ferretti, ha aggiunto: "Chiudiamo il 2023 con diversi indicatori ESG in anticipo rispetto ai target fissati nel Piano Industriale. Mi riferisco ad esempio al superamento del 71% di raccolta differenziata nei territori storici, all’incremento del 15% dell’energia rinnovabile venduta ai clienti finali e alla riduzione delle perdite idriche pari a circa 30%. È stato un anno importante anche grazie al rafforzamento delle attività in Toscana, che proseguirà anche nel 2024 con il consolidamento delle attività di Sienambiente. Questi risultati sono il frutto del lavoro di oltre 11.000 persone, in aumento di 420 unità rispetto al 2022, che quotidianamente si dedicano allo sviluppo dei territori, supportandoli concretamente e dimostrando quanto Iren possa essere il partner di riferimento delle amministrazioni per i grandi progetti”.

Paolo Signorini, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo, ha concluso: “Nell’anno appena concluso Iren ha centrato tutti i principali target del Piano industriale e del Budget per il 2023 riferiti a investimenti, Ebitda, rapporto IFN/Ebitda e utile netto. Il Gruppo si conferma come uno dei principali player in termini di investimenti conseguendo nell’esercizio un incremento di 635 mln € del Capitale Investito Netto (10% rispetto al CIN 2022), fondamentale per garantire un adeguato e stabile Return On Investment”.

I ricavi consolidati al 31 dicembre 2023 si sono attestati a 6.490,4 milioni di euro, in calo del 17,5% rispetto al 2022, principalmente a causa della riduzione dei prezzi delle commodities e dei volumi per l'effetto climatico. Tuttavia, l'EBITDA è aumentato del 13,5% a 1.196,9 milioni di euro, trainato dalla crescita organica e dall'entrata in esercizio di nuovi impianti. Nonostante gli investimenti, l'indebitamento è stato contenuto, confermando il rapporto IFN/EBITDA a 3,3x. Le business unit Reti, Ambiente, Energia e Mercato hanno registrato performance differenziate, con la business unit Mercato che ha visto un incremento significativo del margine operativo lordo.

Il Gruppo prevede un aumento dei risultati economici nel 2024, trainato dal miglioramento dei parametri regolatori, dagli investimenti previsti e dal consolidamento delle attività. Iren ha emesso un Green Bond e sottoscritto linee di credito per sostenere i suoi piani di crescita sostenibile. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche il Bilancio di Sostenibilità 2023, evidenziando l'impegno del Gruppo verso la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Iren ha dimostrato solidità finanziaria e operativa nel 2023, confermando la sua posizione di leader nel settore energetico e ambientale, mentre guarda avanti a una crescita sostenibile nel 2024 e oltre.