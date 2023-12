IREN e Satispay: siglato accordo per ridurre le commissioni delle bollette

IREN, siglata convenzione con Satispay per ridurre le commissioni delle bollette

Il Gruppo IREN, leader nei settori dell’energia, della gestione dei servizi idrici e ambientali, delle soluzioni di efficienza energetica, ha di recente siglato una convenzione con Satispay per consentire ai propri clienti/utenti l’uso della piattaforma per il pagamento delle bollette a commissioni ridotte. L’accordo rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione e la sicurezza dei pagamenti. La convenzione mette a disposizione dei Clienti destinatari delle bollette, una commissione ridotta di circa il 20% per il pagamento degli avvisi PagoPA di IREN tramite Satispay.

"Con questo accordo facciamo un ulteriore passo verso la piena digitalizzazione delle modalità di pagamento", dichiara Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren Mercato. "Siamo soddisfatti della collaborazione con Satispay che peraltro consente di ampliare la nostra offerta di canali di pagamento a condizioni particolarmente favorevoli per i nostri clienti".



Attraverso la collaborazione con il Gruppo IREN, Satispay rafforza il suo impegno di supporto della digitalizzazione in Italia offrendo un'esperienza di pagamento digitale intuitiva, sicura e a costi vantaggiosi ai propri utenti del Gruppo. Grazie alla riduzione delle commissioni, i clienti risparmieranno direttamente sui costi delle transazioni, rendendo il pagamento degli avvisi PagoPA più conveniente, sostenibile ed uno dei più economici disponibili.



L'applicazione di Satispay è molto facile da utilizzare. Permette di pagare immediatamente e direttamente dal proprio smartphone, senza perdere tempo in fila, le bollette PagoPA. Basta selezionare il servizio PagoPA dalla sezione “Servizi”, inquadrare il codice QR e pagare. Altrimenti, si può inserire direttamente con la tastiera il codice univoco del bollettino, e l’applicazione riconoscerà immediatamente importo e destinatario.