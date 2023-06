Italian Wine Brands: Strocchi nuovo amministratore non esecutivo

IWB: Simone Strocchi nuovo amministratore non esecutivo, Gabriella Fabotti nominata Investor Relations Manager

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Wine Brands (IWB), tenuto conto delle dimissioni rassegnate in data 28 aprile 2023 dal dott. Pier Paolo Quaranta e dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico, rende nota, ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 18 dello statuto sociale di IWB, la nomina per cooptazione di Simone Strocchi alla carica di amministratore non esecutivo, il quale rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea di IWB.

Il nuovo amministratore si qualifica come non indipendente ai sensi di legge e di statuto e, alla data odierna, detiene 250.844 azioni IWB per tramite della società dallo stesso controllata “Sip of Italy”, cui si aggiungono 2.000 azioni detenute personalmente. Inoltre, in ottemperanza all’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan a seguito dell’intervenuta efficacia delle dimissioni rassegnate dal dott. Quaranta, il Consiglio di Amministrazione di IWB ha nominato Gabriella Fabotti, attuale CFO di IWB nel ruolo di nuovo Investor Relations Manager della Società.

Alessandro Mutinelli, Presidente e AD del Gruppo, ha commentato: “Siamo estremamente lieti del ritorno in CdA di Simone Strocchi, che era già stato nostro consigliere e vice-presidente sin dalla quotazione della società. La sua competenza ed esperienza in ambito di finanza e di M&A sarà di grande aiuto alla società per la sua evoluzione futura. Simone è sempre stato vicino ed ha sempre creduto nel progetto imprenditoriale di IWB, ne ha promosso la quotazione nel 2015, ed ha supportato le maggiori decisioni di crescita del gruppo con le cinque acquisizioni portate con successo a termine negli ultimi cinque anni”.

Simone Strocchi, Consigliere di IWB, ha dichiarato: “Sono felice di continuare a contribuire alla crescita di Italian Wine Brands. Un gruppo che ho visto formarsi ed evolvere. La dimostrazione che aggregare e condividere esperienze per determinare un campione di settore a livello nazionale e internazionale e un importante traino di filiera, in Italia si può”.