Italy Insurance Forum 2023: protagonisti i nomi di spicco del settore

Italy Insurance Forum in partenza: tra 9 e 10 maggio saliranno sul palco 150 speaker, attesi 550 partecipanti

È ai blocchi di partenza Italy Insurance Forum 2023, l’appuntamento di IKN Italy che riunisce i protagonisti della filiera assicurativa, compagnie, insurtech e broker: la decima edizione del più ampio evento del settore in termini di temi e audience assicurativa, in programma i prossimi 9 e 10 maggio, prende il via con numeri davvero importanti, a partire dai 150 Speaker che si alterneranno sul palco per portare la loro testimonianza in un momento di costante cambiamento. 550 i partecipanti attesi, di cui oltre il 60% rappresentato da assicurazioni.

Il cambio di paradigma per affrontare scenari imprevedibili, l’impatto di inflazione e digitale sul rapporto con il cliente finale, le opportunità offerte da Open & Embedded Insurance, le sfide dell’ingresso delle Big Tech e gli impatti del caso Eurovita sono alcuni dei temi della Main Conference che indaga il mond assicurativo da diversi punti di vista e che mette a confronto Keynote Speaker del settore, tra cui:

- Giuseppe D'Andria, Partner – Insurance Sector KPMG ADVISORY

- Maurizio Binetti, Direttore Generale UniCredit Allianz Vita

- Lorenzo Agresti, Responsabile Business Protezione Banca Mediolanum

- Fabio Carniol, Managing Director and General Manager Helvetia Italia and Helvetia Vita

- Dario Moltrasio, Amministratore Delegato Zurich Investment Life

- Roberto Novelli, Responsabile dell’Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio IVASS

- Emmanuele Netzer, Chief Executive Officer AmTrust Assicurazioni

- Oscar Giazzi, Sales Account Manager Imaging Group

- Matteo Carbone, Founder and Director IoT Insurance Observatory