 JTI Italia e Fondazione Progetto Arca sostengono le famiglie in difficoltà

Gli scatti d'Affari

JTI Italia e Fondazione Progetto Arca insieme per il sostegno alle famiglie in difficoltà: inaugurato a Milano il nuovo Housing sociale

JTI Italia e Fondazione Progetto Arca rinnovano e rafforzano la loro partnership decennale all'insegna della solidarietà, portando avanti iniziative cruciali per il sostegno delle persone in difficoltà. Nell'ambito della collaborazione tra le due realtà, è stato inaugurato a Milano, in viale Luigi Bodio 16, un nuovo modello di Housing sociale. L’iniziativa, guidata dalla Fondazione Progetto Arca e realizzata grazie al contributo di JTI Italia, Fondazione Cariplo, Fondazione LAPS e Maison du Monde, si propone di offrire una soluzione abitativa temporanea a persone in emergenza abitativa, provenienti da contesti familiari e situazioni di vita differenti.

Il condominio sociale, composto da 10 appartamenti (6 bilocali e 4 trilocali) completamente arredati e distribuiti su 3 piani, è destinato ad accogliere temporaneamente 30 persone, con un periodo di soggiorno medio tra i 6 e i 18 mesi. L’obiettivo principale è promuovere l’autonomia abitativa e l’inclusione socio-economica dei residenti, favorendo la nascita di relazioni di vicinato e dinamiche di mutuo-aiuto. Il nuovo complesso abitativo si aggiunge alle 146 strutture già operative di Progetto Arca in tutta Italia, amplificando l'impatto sociale positivo dell'organizzazione.