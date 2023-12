JTI estende su tutto il territorio nazionale il nuovo device Ploom X

JTI, celebrata a Roma la presenza su scala nazionale di Ploom X: il dispositivo lanciato a marzo è ora disponibile in tutta Italia

Si è tenuto ieri a Roma, in collaborazione con Post office, il grande evento organizzato da JTI per celebrare l'estensione su tutto il territorio italiano di Ploom X. Il rivoluzionario dispositivo era stato lanciato a marzo sul mercato italiano, interessando solo otto regioni (Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia) e ottenendo sin da subito i risultati sperati.

Nella cornice degli Studios è stata data ai partecipanti l'opportunità di sperimentare in anteprima le straordinarie funzionalità di questo dispositivo, aprendo la strada a una nuova era nell'ambito del tabacco riscaldato. Con il suo design innovativo e le prestazioni avanzate, Ploom X si propone di trasformare radicalmente l'esperienza del tabacco riscaldato, portando il consumatore verso un futuro di alternative più moderne e soddisfacenti

Il lancio nazionale di Ploom X sottolinea l'impegno di JTI nel fornire soluzioni all'avanguardia nel settore del tabacco e conferma l'Italia come un mercato chiave per l'azienda. L'evento a Roma ha segnato l'inizio di un capitolo importante per il Gruppo e per il settore nel suo complesso, promettendo innovazione continua e progresso nel mondo delle alternative al tabacco tradizionale.

Le parole di Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, ad affaritaliani.it

A margine dell'evento Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: “Ci troviamo qui oggi per celebrare l’estensione a livello nazionale del nostro innovativo riscaldatore di tabacco Plume X. Plume X è stato lanciato a marzo ed ha avuto sin subito una risposta positiva; siamo dunque contenti di estenderlo a tutto il territorio nazionale. L’Italia è stato il primo paese europeo in cui il nuovo device è stato lanciato, questo perché il Gruppo JTI è molto legato al territorio italiano, riconoscendo in esso le caratteristiche proprie di Plume X: innovazione e cura del bello. L’attenzione al bello tipica italiana, si ritrova nella cura dei dettagli tipica del design Plume”.

Ploom X, dal suo lancio, ha ottenuto un'immediata risposta positiva, merito delle caratteristiche che differenziano il nuovo dispositivo di JTI dai competitor, a tal propositivo Lorenzo Fronteddu ha commentato: “A differenziare il nostro dispositivo dagli altri simili sul mercato è innanzitutto la durata: Plume X garantisce oltre 5 min di tiri illimitati, con 22 sessioni, con un solo ciclo di ricarica. Ha il vantaggio, inoltre, di non emettere odori sgradevoli che possono dare fastidio”

“La sostenibilità è centrale nel nostro modello di business, negli ultimi anni diventa sempre più prepotente la necessità di dover integrare la sostenibilità ambientale con quella sociale e anche economica. È bello vedere che molte altre aziende ci stanno seguendo in questa direzione. Per quanto riguarda il lato economico della sostenibilità, noi investiamo nella filiera tabbacchicola umbra, comprando oltre il 40% del tabacco prodotto in questa regione, che è la maggior produttrice in Italia. Dal punto di vista sociale, invece, stiamo mandando avanti progetti di con i nostri partner storici: Progetto Arca e il Banco dell’energia. In ultimo, con Save the Planet abbiamo lanciato l’ennesima edizione della campagna antilittering per educare al corretto smaltimento dei piccoli rifiuti e farlo in modo divertente, coinvolgendo anche influencer come casa Surace, che hanno saputo dare un tocco diverso a questo genere di iniziativa”, ha concluso Fronteddu.