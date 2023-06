JTI, Ploom X sul palco del Fashion Film Festival Milano 2023

JTI: Ploom X, l’innovativo device a tabacco riscaldato, protagonista del Fashion Film Festival Milano

Anche Ploom “protagonista” del Fashion Film Festival Milano 2023: il brand di JTI, main sponsor della nona edizione dell’evento internazionale di moda e cultura fondato e diretto da Constanza Etro, ha infatti assegnato lunedì sera nel corso della cerimonia di premiazione a conclusione della otto giorni il premio per il Best Experimental Fashion Film, vinto dal regista italiano Matei Octav per il suo LJSF!.

Subito dopo l’evento di premiazione, che chiude un Festival al quale hanno preso parte 270 fashion film ricevuti da oltre 60 nazioni, la serata è poi continuata all’after party ufficiale del FFFM, organizzato da Ploom nella splendida sede di Terrazza Duomo 21. Nel corso dell’after party, i 350 ospiti provenienti dal mondo della moda, dell’arte e della cultura hanno anche avuto l’occasione di testare il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato di JTI, disponibile sul mercato italiano dall’inizio di Aprile.

“Siamo davvero entusiasti di aver partecipato come main sponsor alla nona edizione del Fashion Film Festival Milano”, ha commentato Giacomo Merli, Marketing Director di JTI Italia, "perché siamo convinti che molte delle caratteristiche che rendono speciale questo evento, siano le stesse che rendono unico il nostro dispositivo. Ploom X è un device che fa della tecnologia e dell’estetica i suoi punti di forza e non è un caso che la nostra azienda abbia scelto proprio l’Italia, la patria del design e del bello, come prima tappa per inaugurare il prodotto all’interno del mercato dell’Unione Europea. L’Italia è, a tutti gli effetti, il trampolino di lancio verso il futuro della nostra azienda; un futuro di cui Ploom sarà assolutamente il protagonista”.

Grazie alla sua tecnologia, infatti, Ploom X riscalda il tabacco riducendo al minimo l’odore di fumo e, con un ciclo di ricarica completo, è in grado di offrire fino a 23 sessioni di utilizzo, garantendo in ognuna di esse la stessa esperienza di altissima qualità. Capace di offrire un rilascio di nicotina uniforme e un aroma intenso dall'inizio alla fine, Ploom X garantisce sessioni di fumata da 5 minuti di tiri illimitati ed è disponibile sul mercato in tre diverse colorazioni - Silver, Black e Champagne - ma può essere ulteriormente personalizzato con un’ampia gamma di cover magnetiche e accessori.