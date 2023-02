KAMUT, presentata la nuova band identity

KAMUT presenta la nuova brand image, ispirata a purezza, autenticità e qualità

Kamut Enterprises of Europe, titolare con Kamut International del marchio KAMUT, presenta la sua nuova brand identity con un nuovo logo, un nuovo claim e un nuovo sito web, che sarà online da inizio 2023. La nuova immagine si ispira ad autenticità, purezza e qualità costante e senza eguali del grano a marchio KAMUT, ed è stata studiata dall’agenzia Oh! Strategic Branding.

Trevor Blyth, Presidente di Kamut International e Kamut Enterprises of Europe commenta: "Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova brand image che, pur completamente rinnovata, mantiene forti legami con la nostra tradizione. Sin dall’inizio abbiamo lavorato per diffondere e promuovere in tutto il mondo il grano a marchio KAMUT, le sue caratteristiche uniche, e il nostro modello di agricoltura sostenibile, e siamo certi che questi nuovi asset a nostra disposizione ci renderanno visibili e conosciuti ad ancora più persone che come noi hanno a cuore un’alimentazione sana e basata su un modello positivo di sviluppo".

Il punto di partenza è il nuovo logo, che rappresenta una modernizzazione di quello che ha caratterizzato il marchio per tanti anni, mantenendo alcuni aspetti iconici (come la spiga e la forma a diamante), e rivedendoli in chiave contemporanea. Caratterizzato da un lettering moderno, forme pulite e distintive e colori che vogliono essere un forte richiamo al legame con la terra. L'attenzione è tutta sul marchio KAMUT, in quanto punto di riferimento per un grano antico dall’ineguagliata autenticità, purezza e qualità, che si differenzia da altre qualità di grani antichi, anche khorasan, che non possono vantare le stesse proprietà.

Il nuovo claim, “Still Ancient” intende anch’esso richiamare la convivenza, nel brand, tra antichità e modernità, creando un ponte fra il progetto originario, nato per proteggere questa qualità di grano antico, e il marchio KAMUT di oggi, un brand riconosciuto a livello globale che rappresenta delle proprietà uniche. Il grano a marchio KAMUT si distingue perché rappresenta autenticità, purezza e qualità: è “Still Ancient” (ancora antico) in quanto non modificato, non ibridato, sempre coltivato biologicamente, dotato di un buon sapore e unico nelle sue caratteristiche nutrizionali e funzionali.

La nuova immagine di KAMUT si rispecchia anche nel sito web, rinnovato interamente nella sua veste grafica, con grandissima attenzione alla parte visuale, e progettato con un approccio mobile first. Il design del nuovo sito è stato realizzato da Plus Trento e sviluppato da Brilliance Northwest. Il nuovo approccio visuale è evidente sin dall’homepage, che intende essere una rapida panoramica del mondo KAMUT e delle sue parole chiave attraverso immagini che raccontano la lavorazione della terra, le tradizioni famigliari e una sana alimentazione e allo stesso tempo trasformarsi in un grande menù che permette una facile accessibilità ai contenuti.

Le diverse immagini che compongono l’homepage diventano vere e proprie finestre sui diversi mondi che KAMUT rappresenta, dalla storia unica del grano antico alle sue proprietà salutari, dalle ricette con cui si può sperimentare la versatilità di questo ingrediente ai diversi prodotti industriali a base di questo grano reperibili sul mercato. Anche nel sito, modernità e tradizione convivono, soprattutto grazie alle scelte tipografiche, che evocano un’altra epoca, e in particolare l’estetica delle vecchie insegne dei negozi alimentari.