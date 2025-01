KIKO Milano: rafforzata la leadership con due nuove nomine strategiche

KIKO Milano riorganizza la leadership: Arnaud Goullin e Luca Bozzo Nuovi CCO per potenziare strategia globale nel beauty

KIKO Milano annuncia un'importante evoluzione della sua struttura organizzativa con la nomina di Arnaud Goullin a Chief Commercial Officer (CCO) e Luca Bozzo a Chief Corporate Officer (CCO). Queste nuove figure chiave contribuiranno a rafforzare la strategia di crescita globale dell'azienda, già riconosciuta per il suo impegno nell'eccellenza, la vasta offerta e l'approccio inclusivo.

Arnaud Goullin, con un'esperienza consolidata nei settori del lusso e del Beauty in Asia, Europa e Nord America, sarà alla guida della strategia commerciale globale di KIKO Milano. Il suo incarico comprende la gestione dei mercati diretti dell'azienda, inclusi retail ed e-commerce, con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza cliente e incrementare i ricavi. Grazie alla sua expertise nello sviluppo di strategie di leadership commerciale, Goullin punta a potenziare la presenza del marchio sia nei negozi fisici che digitali.

Luca Bozzo, invece, assumerà la responsabilità delle funzioni aziendali strategiche, tra cui Risorse Umane, Acquisti Indiretti e Relazioni Esterne. Forte di un'importante carriera nel settore del lusso e dei beni di consumo, il suo obiettivo sarà quello di costruire una comunità aziendale di talenti, attraendo e trattenendo i migliori professionisti. Bozzo guiderà inoltre l'evoluzione del modello operativo di KIKO verso un approccio “Glocal”, che integra competenze locali e prospettive globali per creare un vantaggio competitivo in tutte le aree geografiche.

Questi nuovi ingressi si inseriscono in un contesto di forte crescita per KIKO Milano, che ha registrato una media annua del 25% negli ultimi anni, confermandosi uno dei marchi di Beauty a più rapida espansione nel panorama internazionale. Simone Dominici, CEO di KIKO Milano, ha dichiarato: “KIKO Milano continua il suo percorso verso il consolidamento della leadership globale, grazie al sostegno della famiglia Percassi e al recente ingresso di L Catterton nel nostro capitale. Con l’arrivo di Arnaud e Luca, siamo pronti a rispondere alle sfide del futuro e a diventare un punto di riferimento per la comunità globale del Beauty. Il loro contributo sarà fondamentale per rafforzare la nostra capacità di innovare e offrire valore ai clienti e agli azionisti".