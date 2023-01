Korian è Top Employer Italia 2023

Riconoscimento prestigioso

Korian, Gruppo europeo leader nei servizi sanitari e socio-sanitari, entra a far parte delle aziende certificate Top Employers Italia 2023. L’azienda, che da sempre mette al centro le persone e il loro benessere, è la prima che opera sia nel settore sanitario che socio-sanitario in Italia ad essere insignita del prestigioso titolo di Top Employer. La certificazione è stata conferita dal Top Employers Institute a Korian anche in Germania, Belgio e Francia.

La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey.

Korian è stata riconosciuta Top Employer grazie all’impegno costante volto a garantire il benessere dei dipendenti e un ambiente di lavoro soddisfacente e inclusivo. L’azienda, infatti, mette in atto processi di gestione delle risorse umane moderni, che puntano a valorizzare i talenti, a sviluppare le competenze, a promuovere percorsi di crescita professionale e personale - attraverso corsi di formazione e corsi gratuiti ECM - e a garantire le pari opportunità. Inoltre, annualmente, l’Azienda svolge un’indagine sulla soddisfazione degli Operatori i cui risultati danno origine a un piano d’intervento mirato.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questa prestigiosa certificazione da parte del Top Employers Institute, un riconoscimento che conferma quanto per Korian sia importante investire sulle persone e sul loro benessere”. Ha dichiarato Federico Guidoni, CEO e Presidente di Korian Italia. “Da sempre poniamo al centro le persone e ci impegniamo costantemente per offrire ai nostri dipendenti un’esperienza lavorativa valoriale e di crescita professionale e personale”.

“Essere certificati Top Employer è un risultato significativo che ci rende felici e ci spinge a proseguire il percorso di ascolto, valorizzazione e formazione dei nostri dipendenti. Un riconoscimento che si pone a garanzia del nostro lavoro e dimostra il raggiungimento di un alto standard HR”. Ha commentato Marco Cervini, Direttore HR di Korian Italia. “Il benessere degli Operatori è una priorità per Korian per questo, da sempre, prestiamo attenzione ai bisogni e ai suggerimenti di ognuno; questo ci consente di creare un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, basato sulla collaborazione e l’ascolto”.